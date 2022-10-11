مختار جمعة: مراكز الثقافة الإسلامية محور لنشر الفكر المستنير وبناء الوعي الرشيد

احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 11 أكتوبر 2022 11:28 مساءً - التقى محمد مختار جمعة وزير الأوقاف بعمداء المراكز الثقافية على مستوى الجمهورية مساء اليوم الثلاثاء، بحضور الدكتور هشام عبد العزيز علي رئيس القطاع الديني، والدكتور أيمن أبو عمر رئيس الإدارة المركزية لشئون الدعوة، والدكتور رمضان عفيفي مدير عام المراكز الثقافية.

وفي كلمته رحب معالي أ.د/ محمد مختار جمعة وزير الأوقاف بالسادة العمداء الحضور، موجهًا الشكر لهم على حضورهم، مبينًا أن مراكز الثقافة الإسلامية من أهم محاور نشر الفكر الوسطي المستنير، حيث تتيح أمام الراغبين تلقي العلم الشرعي على أيدي العلماء المتخصصين.

وتم خلال اللقاء مناقشة ضوابط العملية التعليمية واللوائح المنظمة للعمل بمراكز الثقافة الإسلامية، وتركيزها على قضايا التجديد ، وإعمال العقل في فهم النصوص الشرعية وعدم الجمود عند ظواهر بعض النصوص دون فهم مقاصدها ومراميها وحكمها.

كما تم التأكيد على إقامة عدد من الندوات العامة في هذه المراكز حول أهم القضايا العصرية من خلال خطة القطاع الديني في ذلك، وكذلك إقامة مسابقة علمية منهجية على مستوى الجمهورية بين الدارسين في هذه المراكز في المناهج التي يدرسونها يقيمها القطاع الديني بالوزارة.

وأطلع وزير الأوقاف السادة العمداء على مجمل النشاط العلمي والدعوي والثقافي لوزارة الأوقاف، وأهدى وزير الأوقاف السادة العمداء عددًا من إصدارات المجلس الأعلى للشئون الإسلامية.