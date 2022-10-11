ريال مدريد يتأهل لدور الـ16 بدوري أبطال أوروبا بالتعادل مع شاختار.. فيديو

احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 11 أكتوبر 2022 11:28 مساءً - تعادل فريق ريال مدريد الإسباني، مع نظيره شاختار دونتسك الأوكراني، بهدف لكل منهما، في المواجهة التي أقيمت بينهما مساء اليوم الثلاثاء، على ملعب "الجيش البولندي"، ضمن منافسات الجولة الرابعة من منافسات دور المجموعات من بطولة دوري أبطال أوروبا لموسم 2022-2023. وحسم ريال مدريد تأهله لدور الستة عشر بدوري أبطال أوروبا، عقب تعادله القاتل فى مواجهة الليلة.

شاختار ضد الريال

أحرز أولكسندر زوبكوف هدف الفوز لصالح فريق شاختار دونتسك بالدقيقة 46 من زمن المباراة.

ونجح أنتونيو روديجر فى تسجيل هدف التعادل لصالح ريال مدريد بالدقيقة الأخيرة من زمن المباراة.

وجاء تشكيل ريال مدريد ضد شاختار، كالتالى:

حراسة المرمى: أندري لونين

الدفاع: فيرلان ميندي – روديجر – ناتشو - فاسكيز

الوسط: فالفيردى - أوريلين تشواميني - توني كروس

الهجوم: هازارد - كريم بنزيما - رودريجو

شاختار ضد الريال

ويتصدر ريال مدريد ترتيب المجموعة السادسة في دور المجموعات من دوري أبطال أوروبا برصيد عشر نقاط، ويحتل شاختار المركز الثالث برصيد خمس نقاط، ويأتي لايبزيج ثانيا برصيد ست نقاط، ويتذيل سلتيك ترتيب فرق المجموعة بنقطة واحدة.

ريال مدريد بدأ مشواره فى دور المجموعات من دوري أبطال أوروبا 2022-23 بأفضل طريقة ممكنة، بعد أن حقق الفوز في أول ثلاث جولات، الأول جاء على حساب سلتيك بثلاثية نظيفة، ثم أمام لايبزيج بهدفين دون رد، وفي الجولة الثالثة تفوق على شاختار بهدفين مقابل هدف.

أما شاختار، فحقق فوزًا كبيرًا خارج ملعبه أمام لايبزيج بنتيجة 4-1 في الجولة الأولى، لكنه اكتفى بالتعادل على ملعبه بنتيجة 1-1 أمام سلتيك فى الجولة الثانية، قبل الخسارة في الجولة الثالثة من ريال مدريد.