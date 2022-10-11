مصطفى وزيري: أبو العينين أقنع صديقه ستيفاني ريتشي بتنظيم حفله الأسطوري بالأقصر

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 11 أكتوبر 2022 11:27 مساءً - وجه الدكتور مصطفى وزيري، الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، الشكر للنائب محمد أبو العينين، وكيل مجلس النواب؛ الصديق المقرب لـ ستيفانو ريتشي منذ ما يقرب من 25 عامًا؛ والذي أقنع صاحب دار الأزياء الشهيرة بإقامة اليوبيل الذهبي لداره في مدينة الأقصر.

وأضاف، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج «على مسئوليتي» المذاع عبر قناة «صدى البلد»، أن مطار الأقصر كان في منتهى الروعة بعد استقباله الطائرات الخاصة الكثيرة؛ التي توافدت لمشاركة ضيوفها في احتفالية ستيفانو ريتشي بمعبد حتشبسوت في الأقصر.

وتابع أن ريتشي وجه الشكر لوزارة الداخلية؛ بعد استقباله بشكل حافل في الأقصر؛ وذلك بعد انتهاء الاحتفالية، ومغادرته البلاد، مشيرًا إلى أن أغنى أغنياء العالم شاركوا في هذا الحفل، وأشادوا بما شاهدوه من جمال وروعة في الأقصر؛ وسحر النقوش الفرعونية على جدران المعابد.

وأوضح أن الجميع بدأ في كتابة مقالات إيجابية بشكل غبر عادي عن هذا الحدث الضخم، مشيرًا إلى أن ستيفانو ريتشي زار وادي الملوك والملكات، ونفرتاري، وأبدى إعجابه بها، مستطردًا: «ستيفانو قال لي إنه لم يتخيل أن يظهر هذا الحدث بهذا الشكل، وقال للنائب محمد أبو العينين أن مصر البلد الثاني الذي أحبه والقريب إلى قلبه».

وأكد أن اختيار ستيفانو ريتشي لإقامة احتفاليته في مصر لم يكن وليد الصدفة؛ إنما لما تتمتع به من حضارة وتاريخ عريق، لافتًا إلى أن هذا الحدث تم دون وقوع خطأ واحد، والشركة المنفذة استغرقت 10 أيام لظهور الاحتفالية بهذا الشكل المتميز، مضيفًا: «الناس كلها مبسوطة من حدوث هذه الاحتفالية على أرض مصر، وكل شيء كان يتم تحت إشراف المنطقة الأثرية».

ولفت إلى أن الشركة المصرية المنفذة هي التي أعدت إضاءة الحفل وكل ما يتعلق به، مشيرًا إلى أن مصر استطاعت لفت أنظار العالم بعد تنفيذ حفل المومياوات الملكية؛ وبعدها طريق الكباش؛ لتأتي احتفالية ريتشي التي تمت في الأقصر، وستقام عرض أوبرا توت عنخ آمون بالأقصر يوم 4 نوفمبر المقبل.

وأشار إلى أن الأهرامات ستشهد إقامة عرض دار الأزياء العالمية (ديور) والذي من المتوقع أن يحضره 1500 ضيف، وذلك في الثالث من ديسمبر المقبل.