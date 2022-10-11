فخري الفقي: العالم يشهد حالة من التباطؤ الاقتصادي ومهدد بالركود



حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 11 أكتوبر 2022 11:27 مساءً - قال الدكتور فخري الفقي، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن هناك 190 دولة موجودة في نيويورك لمعرفة كيف ستبحر الاقتصادات العالمية في ظل أجواء عدم اليقين وارتفاع المخاطر.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج «على مسئوليتي»، المذاع على قناة صدى البلد، أن معدلات التضخم مرتفعة ووصلت أكثر من 8 % وهذا غيرمسبوق منذ عقود.

وأكد الدكتور فخري الفقي، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن شبح الركود موجود ولم يتم الوصول له ولكنه يهدد العديد من الدول الأوروبية، وهذا يحدث عندما يتباطئ معدل النمو ويصل إلى صفر.

وأردف أن معدل النمو في مصر وصل إلى 6.6 % خلال العام المالي الذي انتهى منذ شهور، لافتا إلى أن معدل النمو العالمي انخفض ويشهد حالة من التباطؤ.

ولفت الدكتور فخري الفقي، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إلى أن معدلات النمو في مصر إيجابية بسبب قوة الدفع من حيث الاستثمارات، مضيفا أن دخول القطاع الخاص في السوق المصري يدعم الاقتصاد.

وأكد على أهمية مواجهة المشاكل المتعلقة بوسائل الإمداد، لافتا إلى أن أوروبا تعاني من أزمة طاقة، و20 % من محطات البنزين الفرنسية توقفت عن العمل.

وشدد الدكتور فخري الفقي، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، على أنه في حالة الوصول إلى الركود العالمي فإن الطلب على البترول سينخفض ومن المتوقع أن يصل سعر البرميل إلى 70 دولارًا.

وواصل الدكتور فخري الفقي، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، كلامه موضحا أن المناخ متغير في العالم كله، وهناك دول تشهد عواصف وحرائق وبراكين وجفاف

وأشار إلى أن أوبك بلس خفضت الإنتاج بمعدل 2 مليون برميل ابتداءا من الشهر المقبل، ووضعت خطه لمواجهة أى تضخم أو ركود العام المقبل.

وأردف الدكتور فخري الفقي، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن العالم يواجه في الوقت الحالي ثلاث أزمات كبرى كورونا -الحرب الروسية الأوكرانية - التغيرات المناخية، مشيرا إلى أن الأخيرة منها تعصف بدول العالم.

وأكد أن صندوق النقد الدولي يدرس كل الأزمات الاقتصادية العالمية، وخصص 650 مليار دولار لمواجهة أزمة كورونا، حصلت منها مصر على 3 مليارات دولار.

وأكمل الدكتور فخري الفقي، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن 50 مليار دولار من صندوق السحب الخاص فى صندوق النقد الدولي سيتم انفاقها لدعم الدول النامية

وأشار إلى أن حجم الاشتراكات فى صندوق النقد الدولي تبلغ تريليون دولار تساهم فيها دول العالم كل واحدة بحصة تكافئ وزنها فى الاقتصاد العالمي.

وواصل أنه يحق لمصر الحصول على قرض من صندوق الموارد العادية لصندوق النقد الدولي، الذي يخصص جزء من ميزانيته للتسهيلات الائتمانية للدول الأعضاء التي تواجه مشاكل.

وأكد الدكتور فخري الفقي، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن مصر ستحصل على قرض تمويلي من صندوق النقد الدولي يتراوح ما بين 3-7 مليار دولار، مشيرا إلى أن مصر اتفقت مع صندوق النقد الدولي على أنه لا مساس بسعر الخبز والدعم.

وأضاف أن البنك المركزي يتخذ كل الإجراءات اللازمة لجعل سعر الصرف أكثر مرونة، مضيفا أن لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي اجتمعت 5 مرات منذ الغزو الروسي لأوكرانيا، في المرتين الأولى والثانية تم رفع الفائدة بإجمالي 3 %، فيما تم الإبقاء عليها كما هي وتثبيتها في الجلسات الثالثة والرابعة والخامسة وهذا من شأنه أن يحدث حالة من التوازن.