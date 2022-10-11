شاختار ضد الريال.. الملكى يتأخر 0-1 فى الدقيقة 46 بدوري الأبطال "فيديو"

احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 11 أكتوبر 2022 10:29 مساءً - أحرز أولكسندر زوبكوف، لاعب فريق شاختار دونتسك الأوكراني، الهدف الأول في شباك نظيره ريال مدريد الإسباني، بالدقيقة 46 من زمن المواجهة المقامة بينهما حاليا على ملعب "الجيش البولندي" ضمن منافسات الجولة الرابعة من منافسات دور المجموعات من بطولة دوري أبطال أوروبا لموسم 2022-2023.

تشكيل ريال مدريد ضد شاختار، كالتالى:

حراسة المرمى: أندري لونين

الدفاع: فيرلان ميندي – روديجر – ناتشو - فاسكيز

الوسط: فالفيردى - أوريلين تشواميني - توني كروس

الهجوم: هازارد - كريم بنزيما - رودريجو

شاختار ضد ريال مدريد

ويلعب ريال مدريد وشاختار ضمن المجموعة السادسة فى النسخة الجديدة من دوري أبطال أوروبا، والتى تضم إلى جانبهما سلتيك الأسكتلندي، ولايبزيج الألماني اللذين يلتقيان اليوم أيضًا.

ويتصدر ريال مدريد ترتيب فرق المجموعة السادسة في دور المجموعات من دوري أبطال أوروبا برصيد تسع نقاط، ويحتل شاختار المركز الثاني برصيد أربع نقاط، ويأتي لايبزيج ثالثًا برصيد ثلاث نقاط، ويتذيل سلتيك ترتيب فرق المجموعة بنقطة واحدة.

ويخوض الملكي مباراة اليوم بتركيز عالٍ وبمعنويات مرتفعة، فهو يستهدف تحقيق الفوز من أجل التأهل للدور المقبل، ويستعيد نجم الفريق كريم بنزيما خلال تلك المباراة.

ويسعى شاختار دونيتسك لتصحيح المسار ومحاولة العودة من جديد لنغمة الانتصارات، لذا يستعد بشكل قوي لهذا اللقاء أملاً بأن يخرج منه بالنقاط الكاملة.

ريال مدريد بدأ مشواره فى دور المجموعات من دوري أبطال أوروبا 2022-23 بأفضل طريقة ممكنة، بعد أن حقق الفوز في أول ثلاث جولات، الأول جاء على حساب سلتيك بثلاثية نظيفة، ثم أمام لايبزيج بهدفين دون رد، وفي الجولة الثالثة تفوق على شاختار بهدفين مقابل هدف.

أما شاختار، فحقق فوزًا كبيرًا خارج ملعبه أمام لايبزيج بنتيجة 4-1 في الجولة الأولى، لكنه اكتفى بالتعادل على ملعبه بنتيجة 1-1 أمام سلتيك فى الجولة الثانية، قبل الخسارة في الجولة الثالثة من النادي الملكي.