تشيلسي يباغت ميلان بهدفين بالشوط الأول في دوري أبطال أوروبا

احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 11 أكتوبر 2022 10:29 مساءً - تقدم نادي تشيلسي على حساب مضيفه ميلان بنتيجة 2-0 خلال فعاليات الشوط الأول من مباراتهما المقامة حالياً على ملعب "سان سيرو" ضمن منافسات الجولة الرابعة من المجموعة الخامسة بدور المجموعات فى دوري أبطال أوروبا 2022-2023.

سجل هدفي تشيلسي كل من جورجينيو (ضربة جزاء)، وأوباميانج في الدقيقتين 21، و34 على التوالي حيث شهدت فعاليات الشوط الأول حصول بوكايو توموري على الطرد المباشر في الدقيقة 20.

ويتواجد تشيلسي في المركز الثاني على جدول ترتيب المجموعة برصيد 4 نقاط، بينما يحتل ميلان المركز الثالث بنفس رصيد الخصم.

ويبحث البلوز في هذه المباراة عن تحقيق الفوز من أجل تعزيز رصيده من النقاط، فيما يبحث الروسونيري عن الانتقام من البلوز بعد الخسارة أمامهم الأسبوع الماضي بثلاثية نظيفة.

ويدخل ميلان اللقاء على أرضية ملعب سان سيرو محتلا المركز الثالث في ترتيب المجموعة برصيد أربع نقاط بعد خوض ثلاث مباريات حيث فاز فى مباراة وتعادل في أخرى وخسر في لقاء وحيد.

بينما فريق تشيلسي الإنجليزي يدخل اللقاء وهو في المركز الثاني برصيد أربع نقاط من أربعة لقاءات بعد الفوز في مباراة والتعادل في أخرى والخسارة في لقاء وحيد.

وجاء تشكيل لنادي ميلان كالتالي:

" توتروشانو، إسماعيل بن ناصر، تونالي، جيرو، إبراهيم دياز، رافاييل لياو، تي هيرنانديز، كالولو، توموري، كرونيتش، جابيا".

بينما يأتي تشكيل تشيلسي كالتالي:

"كيبا،جورجينيو، تياجو سيلفا، كوفاسيتش، أوباميانج، شالوبواه، رحيم سترلينج، شيلويل، كوليبالي، جيمس، ماسون ماونت".