افتتاح مشروع «على طول الخط» بحديقة 6 أكتوبر العامة فى الجيزة (صور)

جدة - نرمين السيد - افتتحت محافظة الجيزة بالتعاون مع المجلس الثقافى البريطانى بمصر مشروع "على طول الخط" بحديقة 6 أكتوبر العامة بالعجوزة، وذلك فى إطار توجيهات أحمد راشد، محافظ الجيزة، بالتعاون مع مؤسسات المجتمع المدنى لتنفيذ مشروعات تساهم فى تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.





وشهدت هند عبد الحليم، نائب محافظ الجيزة لشؤون تنمية المجتمع وخدمة البيئة فعاليات الافتتاح، والتى أشارت خلاله أن المشروع يأتى فى إطار برنامج المدينة كنموذج تجريبى الذى يتبناه المجلس الثقافى البريطانى. لافتًة إلى أنه يسعى إلى تجربة أفكار تصميمية جديدة تتناسب مع الثقافة المحلية، والسياق العمرانى المتميز لكل مدينة مشارك.

وأضافت أن المشروع يهتم بتطوير الفراغ العام وخلق مساحات إبداعية بديلة خاصة فى الحدائق، والمناطق المفتوحة فى إطار تعزيز بيئة خضراء مستدامة، وذلك بإنشاء لعب لاطفال ومكتبة ومسرح للعرائس. حضر الافتتاح هند عبد الحليم نائب المحافظ، وجاريث بايلى السفير البريطانى بمصر، وحرمه وياسر سامى رئيس حى العجوزة، ونائب رئيس المجلس الثقافى البريطانى.

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