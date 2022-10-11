رئيس الوزراء يؤكد حرص مصر على تعزيز العلاقات الثنائية مع مولدوفا

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 11 أكتوبر 2022 09:29 مساءً - التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء اليوم، نيكو بوبيسكو، نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية والاندماج الأوروبي بجمهورية مولدوفا، والوفد المرافق له، وذلك بحضور السفير محمد زعزوع، نائب مساعد وزير الخارجية، والدكتور محمد سليمان، رئيس مركز البحوث الزراعية.

واستهل رئيس الوزراء اللقاء بالترحيب بالوزير المولدوفي في أول زيارة من نوعها لوزير خارجية لدولة مولدوفا إلى مصر، مؤكدا اهتمام مصر بتعزيز العلاقات الثنائية مع مولدوفا على الصعيدين السياسي والاقتصادي.

ورحب رئيس الوزراء بالتوقيع، الذي تم خلال زيارة الوفد المولدوفي، على مذكرة تفاهم لإنشاء آلية مشاورات سياسية بين وزارتي خارجيتى البلدين، والذي سيساهم في تعزيز العلاقات السياسية والتنسيق المتبادل، والحفاظ على دورية عقد الاجتماعات بين مسئولي الوزارتين، مؤكدا كذلك رغبة مصر في تعزيز مستويات التبادل التجاري بين مصر ومولدوفا.

وتقدم الدكتور مصطفى مدبولي بالشكر للوزير المولدوفى على التسهيلات التي قدمتها حكومة مولدوفا لتيسير عبور الطلاب المصريين العالقين في أوكرانيا إلى أراضيها، ثم إلى رومانيا، في بداية الأزمة الروسية الأوكرانية، مشيرا في هذا السياق إلى أنه يأمل أن تنتهي الأزمة الروسية-الأوكرانية في أقرب وقت، لأن استمرارها بهذا الشكل له تداعيات سلبية للغاية على كل دول العالم.

من جانبه، تقدم نيكو بوبيسكو، نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية والاندماج الأوروبي بجمهورية مولدوفا، بالشكر لرئيس الوزراء، مؤكداً أنه يبادل مسئولي الحكومة المصرية الرغبة في تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين على جميع الأصعدة، قائلا: مصر تمثل أولوية بالنسبة لنا.

وأكد أن زيارة اليوم هي بداية لمزيد من التعاون المشترك بين الجانبين، لافتا إلى أنه بدأ مشاورات مع كل من وزراء: التموين والتجارة الداخلية، والتجارة والصناعة، والتعاون الدولي؛ لبحث عدد من مجالات التعاون الثنائية في عدد من القطاعات، وأهمها زيادة الصادرات الزراعية إلى مصر، واستعداد بلاده لتصدير القمح إلى مصر، معرباً عن تطلع مولدوفا إلى إبرام اتفاقية تجارة حرة بين البلدين.

وتابع أن زيارته للقاهرة اليوم تضمنت أيضا عقد منتدى الاعمال المصري-المولدوفي لبحث فرص زيادة التبادل التجاري والاستثماري بين البلدين، حيث تم توقيع عدد من مذكرات التفاهم على هامش المنتدى.

وأعرب عن رغبة بلاده في تعزيز العلاقات الدبلوماسية بين مصر ومولدوفا من خلال إنشاء سفارة لمولدوفا في القاهرة خلال الفترة المقبلة.

وعقّب رئيس الوزراء مبدياً ترحيبه برغبة الجانب المولدوفى إنشاء سفارة في مصر، قائلا: هناك فرصة كبيرة لإقامة السفارة المولدوفية في الحي الدبلوماسي في العاصمة الإدارية الجديدة.

كما وجه مدبولي بقيام الوزارات المعنية ببحث آليات زيادة حجم التجارة والاستثمارات بين مصر ومولدوفا.

