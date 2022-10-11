السفير المصرى فى كوالالمبور يلتقى المفتى الفيدرالى لماليزيا

جدة - نرمين السيد - التقى رجائى نصر، سفير جمهورية مصر العربية فى كوالالمبور، مع الدكتور لقمان عبد الله، المفتى الفيدرالى لماليزيا، حيث تم التطرق إلى مشاركته فى البرنامج التدريبى الأول الذى نظمته دار الإفتاء المصرية لعشرين من علماء دور الإفتاء الماليزية فى سبتمبر الماضى.





وأشاد المفتى الفيدرالى لماليزيا بالبرنامج التدريبى المقدم من دار الإفتاء المصرية والذى لاقى اهتمامًا كبيرًا لدى مفتى باقى الولايات الماليزية الذين أبدوا تطلعهم للمشاركة فيه، وحظى بتغطية واسعة تليفزيونيا. كما أثنى المفتى الماليزى على دور السفارة المصرية فى كوالالمبور فى التنسيق وتقديم الدعم اللازم لتوفير التسهيلات اللازمة للمشاركين، فضلًا عن إشادته بالدور الكبير الذى تلعبه مصر والأزهر الشريف ودار الإفتاء المصرية فى دعم الإسلام الوسطى المعتدل بماليزيا. ومن جانبه، أوضح السفير رجائى نصر، أن مصر تتطلع إلى مواصلة التعاون مع الأشقاء فى ماليزيا فى مجال تنظيم الدورات التدريبية للإفتاء والشئون الدينية، وذلك فى إطار العلاقات الطيبة التى تجمع شعبى البلدين.

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