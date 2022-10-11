سفارة مصر فى بوليفيا تشارك فى مؤتمر قادة الشباب من أجل المناخ

جدة - نرمين السيد - شاركت السفارة المصرية فى العاصمة البوليفية لاباز فى مؤتمر قادة الشباب من أجل المناخ، وهو مؤتمر انعقد عبر الوسائل الافتراضية بمشاركة عدد كبير من الشباب من كافة المقاطعات البوليفية المختلفة، وعدد من منظمات المجتمع المدنى الناشطة فى مجال الحفاظ على البيئة.





يأتى ذلك بمناسبة اقتراب انطلاق فعاليات مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ بشرم الشيخ COP27. وأشارت السفارة المصرية فى كلمتها، إلى الترتيبات والجهود الحالية التى تقوم بها الحكومة المصرية للتحضير لمؤتمر شرم الشيخ COP27، للتقريب بين وجهات نظر الدول والمجموعات الجغرافية المختلفة للخروج بنتائج حقيقية وملموسة على أرض الواقع للتصدى لظاهرة التغير المناخى والحفاظ على البيئة. وحرصت السفارة على توضيح أهمية مؤتمر الأمم المتحدة للتغير المناخى COP27 الذى سيعقد فى نوفمبر المقبل، والذى يأتى فى وقت تسعى فيه كافة دول العالم لمواجهة آثار التغير المناخى والحد منها.

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