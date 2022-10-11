سفير مصر لدى صوفيا يبحث مع وزير الطاقة البلغارى التعاون المشترك

جدة - نرمين السيد - وتناول اللقاء نتائج زيارة وزير الطاقة البلغارى إلى مصر الأسبوع الماضى، والمشاورات المثمرة التى تمت خلالها مع الوزراء وكبار المسؤولين المصريين، والتى تناولت تعزيز التعاون الثنائى بين مصر وبلغاريا فى مجال الطاقة، والفرص الواعدة لتبادل الخبرات فى مجالات الطاقة الجديدة والمتجددة وتطبيقات الاقتصاد الأخضر، وتطوير شبكات الكهرباء من خلال التقنيات الرقمية الحديثة وكذلك شبكات التوزيع والاستهلاك.

وأكد الوزير البلغارى على حرص القيادة السياسية البلغارية على تعميق علاقات التعاون والصداقة مع مصر، وتنويع قطاعات التعاون الاقتصادى والتجارى.

كما أشاد بما لمسه خلال الزيارة من تطور كبير فى قطاعات الطاقة والبنية الأساسية فى مصر، وخطط التنمية المتكاملة والاستثمارات الضخمة التى تضخها الدولة بهدف تحقيق التنمية والتحديث فى مختلف القطاعات، وأكد السفير خالد عمارة من جانبه لوزير الطاقة البلغارى على متانة العلاقات التاريخية التى تربط البلدين، والرغبة فى تطويرها فى مختلف المجالات الاقتصادية والتجارية لصالح الشعبين الصديقين.