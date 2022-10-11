«القباج» تطلق فعاليات احتفالية اليوم العالمى للفتاة

جدة - نرمين السيد - أطلقت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى، فعاليات احتفالية اليوم العالمى للفتاة لعام 2022 تحت شعار "تعليمها مفتاح قرارها"، وذلك بالشراكة مع هيئة بلان الدولية، وبدعم من السفارة الكندية فى القاهرة.





وأكدت وزيرة التضامن أن الوزارة اختارت موضوع احتفالية هذا العام بما يتوائم مع الموضوع العالمى للاحتفالية وهو "مشاركة الفتيات فى صنع القرار"، إيمانا منها بالدور القوى الذى يلعبه تعليم الفتيات فى تمكينهن للوصول إلى القرارات الشخصية والعملية الصائبة.

وأضافت القباج أنه للسنة الرابعة على التوالى، ترعى وزارة التضامن فعاليات اليوم العالمى للفتاة الذى يوافق 11 أكتوبر من كل عام، وذلك تأكيدا من الوزارة على التزامها بدعم الفتيات ومساندة حقوقهن الصحية والتعليمية وحمايتهن من كافة أشكال العنف والتمييز، مشيرة إلى أنه فى إطار حرص الوزارة على إتاحة منصات تدعم بناء القدرات والحوار المستمر والتمكين للفتيات، تنفذ الوزارة مبادرة "فتيات فى أدوار قيادية" بالتعاون مع هيئة بلان الدولية.

وأفادت وزيرة التضامن أن أنشطة المبادرة تتضمن: اختيار مجموعة من الفتيات المتفوقات فى المجالات الأكاديمية أو الرياضية أو الفنية أو الابتكارية أو المهارية، لحضور تدريبات على المهارات القيادية، تمهيدا لمقابلة مسئول فى إحدى المجالات محل اهتماهن من المؤسسات الحكومية وغير الحكومية والدولية والمحلية، وتولى مناصبهم لمدة يوم واحد، وتعمل تلك المبادرة على تعزيز ثقة الفتيات المشاركات فى أنفسهن، من خلال التعبير عن أفكار ومقترحات من واقع حياتهن والتحديات التى تواجههن فى شتى المجالات، وعرضها على السادة المسئولين، والحصول على الردود أو التوصيات التى يمكن أن تلهم خطط كل جهة فى المستقبل.

وأوضحت القباج أن وزارة التضامن تعمل على تخفيف وطأة التحديات، التى تواجه الفتيات فى استكمال تعليمهن الأساسى والجامعى، خاصة فى ظل التداعيات الاقتصادية والاجتماعية لفيروس كورونا، وآثار زيادة الأسعار عالميا، من خلال تحمل المصاريف الدراسية لأبناء الأسر المسجلة ببرنامج الدعم النفدى المشروط "تكافل وكرامة" الذى يستهدف بشكل أساسى تحسين حياة الأسر المستفيدة والسعى لمستقبل أفضل لأطفالها، حيث يشترط التحاق الأطفال بالمدارس بنسبة حضور تتجاوز الـ80%، وإجراء الأم والطفل زيارات دورية للوحدات الصحية، وعدم تزويج الأطفال حتى سن الـ18 عاما، بالإضافة إلى اتاحة المنح الدراسية والجامعية للطلاب والطالبات من الأسر الأولى بالرعاية من خلال برنامج "تكافؤ الفرص التعليمية".

وتدعم وزارة التضامن الاجتماعى مصروفات الطلاب والطالبات فى مدارس المجتمع بالجمعيات الأهلية، هذا بالإضافة إلى توفير دعم غذائى ونقدى للأسر الأولى بالرعاية، من أسر هؤلاء الأطفال، إيمانا منها بأهمية التعليم الذى يعد من أهم ركائز التنمية.

وأكدت وزيرة التضامن على تركيز جهود الوزارة على تغيير السلوكيات والاتجاهات المجتمعية الخاطئة، من خلال برنامج "وعى" للتنمية المجتمعية الذى يعمل على توعية الأسر بالممارسات الخاطئة، التى تحول دون تحقيق تنمية الفتيات وتشكل خطرا على حياتهن، بما يشمل ختان الإناث وزواج الأطفال وعمل الأطفال وحرمان الفتيات من التعليم والعنف الأسرى وحرمان الإناث من الانضمام لسوق العمل، كما تعمل الوزارة على تعزيز ممارسات التربية الأسرية الايجابية وغرس مفاهيم المواطنة واحترام الآخر وأهمية التعليم فى الأسر المستفيدة من برامجها.

وأثنت القباج على أهمية الاحتفالية السنوية باليوم العالمى للفتاة، حيث يمثل هذا اليوم بفعالياته المختلفة رمزا لدعم حقوق الفتيات، خاصة من خلال إتاحة فرص التعليم والتدريب المختلفة لهن، من تحقيق التغيير الثقافى والاجتماعى المطلوب لتحقيق أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة واستراتيجية حقوق الإنسان لعام 2021 واستراتيجية التنمية المستدامة.. رؤية مصر 2030.