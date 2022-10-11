الأنبا مكاريوس يخرج دفعة جديدة من معهد اللغة القبطية فى المنيا

جدة - نرمين السيد - بدأ الحفل بالكورال القبطى بالإيبارشية، والذى قدم عددًا من الترانيم الروحية بـ اللغة القبطية، ثم أُلقيت بعض الكلمات من الآباء والأساتذة مدرسى المعهد، مع عرض مسرحى لشخصيات مؤثرة فى تاريخ اللغة القبطية، ثم عرض اسكتش عن كلمات عامية من أصول قبطية، ثم كلمة باللغة القبطية ألقاها القس منسى القمص منسى مسئول المعهد.

واختتم الحفل بكلمة الأنبا مكاريوس، قدم خلالها التهنئة للخريجين راجيًا لهم دوام الاستمرار فى الاهتمام باللغة القبطية وتعليمها، وأعلن نيافته خلال كلمته دعمه الكامل لنشاط اللغة القبطية بالإيبارشية، من خلال عمل لقاءات دورية لمحبى اللغة القبطية وطلبة وخريجى المعهد، وصلاة قداس شهرى يتولى خدمته نيافته يُصلى كاملًا باللغة القبطية إضافة إلى أنشطة متعددة لتفعيل استخدام اللغة.

الجدير بالذكر أن معهد أقلاديوس لبيب للغة القبطية بالمنيا يُعتبر أول معهد متخصص فى مجال اللغة القبطية، تم تأسيسه عام 2014، حيث تم تخريج سبع دفعات من الدارسين ومحبى اللغة القبطية حتى الآن.