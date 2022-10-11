توقيع بروتوكول تعاون بين البيئة وحياة كريمة (صور) 

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قام بالتوقيع كل من الدكتور على أبوسنة، الرئيس التنفيذى لجهاز شؤون البيئة، والدكتور طارق العربى الريئس التنفيذى لجهاز تنظيم إدارة المخلفات، وآية القمارى رئيس مجلس أمناء مؤسسة حياة كريمة، وذلك بالمركز الثقافى التعليمى البيئى بيت القاهرة بالفسطاط.
أكدت وزيرة البيئة أن بروتوكول التعاون يأتى فى إطار ما تقوم به وزارة البيئة من خلال جهازيها جهاز شؤون البيئة وجهاز تنظيم إدارة المخلفات من جهود لحماية البيئة وتنميتها، وانطلاقًا من سعى الوزارة وجهازيها للحفاظ على البيئة وتدعيم حق المواطن المصرى فى العيش فى بيئة صحية سليمة وكذا الحق فى المسكن الملائم والأمن الصحى بما يحفظ الكرامة الإنسانية ويحقق العدالة الاجتماعية ومشاركة الجهات والمؤسسات الوطنية فى تنفيذ المبادرات التى تطلقها الدولة والتى من ضمنها مبادرة رئيس الجمهورية "حياة كريمة".
واوضحت وزيرة البيئة أن بروتوكول التعاون يهدف إلى التنسيق بين كافة أطرافه فى الموضوعات ذات الاهتمام المشترك والتى من ضمنها نشر الوعى والثقافة البيئية، ودمج الأبعاد البيئية ومفاهيم تغير المناخ "التخفيف - التكيف" واستدامة الموارد الطبيعية، والقيام بأنشطة بيئية ضمن الأنشطة التى تقوم بها مؤسسة حياة كريمة بالمحافظات المستهدفة بما يحقق الهدف المرجو منه.
وينص بروتوكول التعاون المشترك على قيام جهاز شئون البيئة بالعمل على رفع الوعى والتدريب البيئى لكوادر مؤسسة حياة كريمة، والقيام بحملات مشتركة من كافة الأطراف بشأن نشر الثقافة والوعى البيئى فى المحافظات المستهدفة، ومشاركة مؤسسة حياة كريمة فى حملات التشجير التى يقوم بها جهاز شئون البيئة، والتعاون بين جهاز تنظيم إدارة المخلفات ومؤسسة حياة كريمة فى تنفيذ وحدات بيوجاز لتوليد الطاقة من المخلفات الزراعية والحيوانية طبقا لما هو مخطط فى هذا الشأن.
ويتضمن بروتوكول التعاون دمج مؤسسة حياة كريمة الأبعاد البيئية ومفاهيم تغير المناح "تكيف - تحفيف" ضمن الأنشطة التى تقوم بها، ومشاركة المعلومات والبيانات والأنشطة الخاصة بمبادرة حياة كريمة مع جهاز شئون البيئة حتى يمكن العمل على احتساب نسب الخفض المحققة وإجراءات التكيف الناتجة عن تلك الأنشطة وتوثيقها ودراسة عرضها ضمن أعمال مؤتمر تغير المناخ cop27 بشرم الشيخ.
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