فحص 375 أسرة ضمن مبادرة الكشف المبكر عن الفيروسات الكبدية بالشرقية

جدة - نرمين السيد - نظمت مديرية الصحة بالشرقية حملة على مدار 6 أيام، أجرت الفحص الطبى على 375 أسرة ضمن مبادرة الكشف المبكر عن الفيروسات الكبدية فى المحافظة، وذلك لقياس معدل انتشار الفيروسات الكبدية المنقولة عن طريق الدم بالفئة العمرية من عام وحتى 70 عامًا، فى مراكز العاشر من رمضان، وفاقوس، وكفر صقر، ومنشأة أبوعمر.





وقال وكيل وزارة الصحة بالشرقية الدكتور هشام مسعود - فى تصريح اليوم الثلاثاء- إن هذه الحملة تأتى فى إطار خطة الإدارة العامة للوبائيات والترصد التابعة للإدارة المركزية للشئون الوقائية بوزارة الصحة، إذ تهدف استراتيجية مكافحة الفيروسات إلى خفض معدل انتشار الفيروسات الكبدية، من خلال ترصد الالتهاب الكبدى الفيروسى ومرض نقص المناعة المكتسب، والاكتشاف المبكر لحالات الإصابة، والذى يعد من أهم محاور هذه الاستراتيجية. وقدم وكيل الوزارة الشكر لمدير عام الشئون الوقائية، ومدير إدارة الوبائيات والترصد، ومسئول الفيروسات الكبدية بالمديرية، وجميع القائمين على هذا العمل لجهودهم المبذولة فى خدمة المواطنين بالمحافظة.

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