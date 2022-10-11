مدبولى يبحث مع وزير خارجية مولدوفا زيادة حجم التبادل التجارى والاستثمارى

جدة - نرمين السيد - التقى الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، مساء اليوم، نيكو بوبيسكو نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية والاندماج الأوروبى بجمهورية مولدوفا، والوفد المرافق له، وذلك بحضور السفير محمد زعزوع، نائب مساعد وزير الخارجية، والدكتور محمد سليمان، رئيس مركز البحوث الزراعية.





واستهل رئيس الوزراء اللقاء بالترحيب بالوزير المولدوفى فى أول زيارة من نوعها لوزير خارجية لدولة مولدوفا إلى مصر، مؤكدا اهتمام مصر بتعزيز العلاقات الثنائية مع مولدوفا على الصعيدين السياسى والاقتصادى، كما وجه مدبولى بقيام الوزارات المعنية ببحث آليات زيادة حجم التجارة والاستثمارات بين مصر ومولدوفا.

ورحب مدبولى بالتوقيع، الذى تم خلال زيارة الوفد المولدوفى، على مذكرة تفاهم لإنشاء آلية مشاورات سياسية بين وزارتى خارجيتى البلدين، والذى سيساهم فى تعزيز العلاقات السياسية والتنسيق المتبادل، والحفاظ على دورية عقد الاجتماعات بين مسئولى الوزارتين، مؤكدا كذلك رغبة مصر فى تعزيز مستويات التبادل التجارى بين مصر ومولدوفا.

وتقدم مدبولى بالشكر للوزير المولدوفى على التسهيلات التى قدمتها حكومة مولدوفا لتيسير عبور الطلاب المصريين العالقين فى أوكرانيا إلى أراضيها، ثم إلى رومانيا، فى بداية الأزمة الروسية الأوكرانية، مشيرا فى هذا السياق إلى أنه يأمل أن تنتهى الأزمة الروسية الأوكرانية فى أقرب وقت، لأن استمرارها بهذا الشكل له تداعيات سلبية للغاية على كل دول العالم.

من جانبه، تقدم نيكو بوبيسكو، نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية والاندماج الأوروبى بجمهورية مولدوفا، بالشكر لرئيس الوزراء، مؤكدا أنه يبادل مسئولى الحكومة المصرية الرغبة فى تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين على جميع الأصعدة، قائلا: مصر تمثل أولوية بالنسبة لنا.

وأكد أن زيارة اليوم هى بداية لمزيد من التعاون المشترك بين الجانبين، لافتا إلى أنه بدأ مشاورات مع كل من وزراء: التموين والتجارة الداخلية، والتجارة والصناعة، والتعاون الدولى؛ لبحث عدد من مجالات التعاون الثنائية فى عدد من القطاعات، وأهمها زيادة الصادرات الزراعية إلى مصر، واستعداد بلاده لتصدير القمح إلى مصر، معربا عن تطلع مولدوفا إلى إبرام اتفاقية تجارة حرة بين البلدين.

وتابع أن زيارته للقاهرة اليوم تضمنت أيضا عقد منتدى الاعمال المصرى-المولدوفى لبحث فرص زيادة التبادل التجارى والاستثمارى بين البلدين، حيث تم توقيع عدد من مذكرات التفاهم على هامش المنتدى.

وأعرب عن رغبة بلاده فى تعزيز العلاقات الدبلوماسية بين مصر ومولدوفا من خلال إنشاء سفارة لمولدوفا فى القاهرة خلال الفترة المقبلة.

وعقب رئيس الوزراء مبديا ترحيبه برغبة الجانب المولدوفى إنشاء سفارة فى مصر، قائلا: هناك فرصة كبيرة لإقامة السفارة المولدوفية فى الحى الدبلوماسى فى العاصمة الإدارية الجديدة.

ووجه مدبولى، فى نهاية اللقاء، بقيام الوزارات المعنية ببحث آليات زيادة حجم التجارة والاستثمارات بين مصر ومولدوفا.