محافظ الدقهلية: تقديم 164 ألف طلب للتصالح بمدن ومراكز المحافظة حتى الآن

جدة - نرمين السيد - جاء ذلك خلال اجتماعه اليوم الثلاثاء، مع الأجهزة التنفيذية لمتابعة موقف التصالح على مخالفات البناء ومناقشة المعوقات التى تواجه العمل لحلها، بحضور المهندسة ريهام عبدالشافى مدير المكتب الفنى بالمحافظة وأعضاء المكتب الفنى، ورؤساء المراكز والمدن والأحياء.

وأشار المحافظ - وفقا لبيان - إلى أن الدولة تولى ملف التصالح على مخالفات البناء أهمية كبيرة لرفع المعاناة عن كاهل المواطنين ولابد من تكاتف كافة الجهود للانتهاء من هذا الملف فى أسرع وقت ممكن، موجها بتكثيف العمل لسرعة إنهاء كافة ملفات التصالح على مخلفات البناء والتنسيق الكامل بين اللجان الفنية والحماية المدنية لسرعة مراجعة كافة الملفات المستوفية للشروط والضوابط التى نص عليها القانون والانتهاء منها فورًا.

ووجه بضرورة تحديد النقاط والمشاكل والمعوقات الحقيقة التى تعرقل سير العمل ووضع حلول جذرية لها لإنهاء أكبر قدر ممكن من الملفات المستوفية للشروط والضوابط، مكلفا رؤساء المراكز والمدن والأحياء بضرورة التعاون المستمر مع المسئولين عن ملف التصالح بالمحافظة لإنهاء مراجعة كافة النماذج الخاصة بالتصالح واعتمادها لتسليمها الى المواطنين تطبيقا للقانون وحفاظا على المال العام للدولة.