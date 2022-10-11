صندوق «تحيا مصر» يسلم 30 فتاة بمركز قوص تجهيزات الزواج من «دكان الفرحة»

جدة - نرمين السيد - أقام صندوق "تحيا مصر"، اليوم الثلاثاء، احتفالية "دكان الفرحة" لتسليم تجهيزات الزواج إلى 30 فتاة أولى بالرعاية بمركز قوص فى محافظة قنا، وذلك تزامنًا مع الاحتفال باليوم العالمى للفتاة، وذلك بالتعاون مع مؤسسة "أهل الرشاد"، وبحضور نائب محافظ قنا الدكتور حازم عمر.





وقال المدير التنفيذى لصندوق "تحيا مصر"، تامر عبد الفتاح، إن الصندوق يحرص على استغلال المناسبات الاجتماعية المختلفة لإسعاد أكبر عدد من الأسر الأولى بالرعاية، لافتًا إلى أن احتفالية "دكان الفرحة" تأتى ضمن أنشطة الحماية الاجتماعية، التى ينفذها الصندوق لتحسين ظروف معيشة الأسر الأولى بالرعاية فى المناطق الأكثر احتياجًا، ورفع أعباء تجهيز الفتيات المستحقات عن كاهل أسرهن، فضلا عن رعاية اليتيمات وأصحاب الهمم.

وأضاف أنه تمت دراسة حالة المستفيدات من المبادرة فى قرى حجازة قبلى وحجازة بحرى والعليقات بالتنسيق مع مؤسسة "أهل الرشاد"؛ للتأكد من أحقيتهن فى الحصول على تجهيزات الزواج.

وأوضح عبد الفتاح أن آلية اختيار المستفيدات تتضمن عدة معايير تقييم تحت إشراف وزارة التضامن الاجتماعى، وهى: ألا يقل سن الفتاة عن 18 عامًا، وألا تكون المستفيدة تعمل فى إحدى الجهات الحكومية، وألا تكون المتقدمة سبق لها الزواج، كما يتم البحث والتقصى من خلال الجمعيات القاعدية والقادة بالقرى والنجوع.

وأشار المدير التنفيذى للصندوق إلى أن المبادرة استفادت منها نحو 2650 فتاة حتى الآن، كما تعمل المبادرة بجانب تجهيز العرائس على تنظيم معارض للملابس الجديدة داخل الجامعات الحكومية ودور الأيتام، مع مراعاة الجانب المعنوى.

وفى ذات السياق، استقبل معرض مبادرة "دكان الفرحة" بجامعة جنوب الوادى الطلاب لليوم الثانى على التوالى، حيث يوفر الملابس الجديدة والأحذية والإكسسوارات لأكثر من 2000 طالب وطالبة من مستحقى الرعاية.