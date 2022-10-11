محافظ أسوان: تشغيل أول سوق حضارى بقرية أبو سمبل

جدة - نرمين السيد - أعلن محافظ أسوان أشرف عطية، عن تشغيل أول سوق حضارى على مستوى الجمهورية ضمن مشروعات وزارة التنمية المحلية بقرية أبو سمبل بمركز نصر النوبة، والذى تم الانتهاء منه فى وقت قياسى لم يتجاوز الـ 3 أشهر ونصف بتكلفة إجمالية 4.5 مليون جنيه، وعلى مساحة 600 م2، ليكون باكورة هذه المشروعات التى تضم مواقف السيرفيس والأسواق ونقاط الإطفاء.





وأوضح المحافظ ــــ فى بيان صحفى اليوم الثلاثاء ــــ أن تنفيذ مشروعات التنمية المحلية يأتى تحت مظلة مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسى" التطوير الشامل للريف المصرى.. حياة كريمة "، مشيداً بالدعم والمتابعة المتواصلة من وزارة المحلية بقيادة الوزير هشام آمنة. وقال إنه تم إنهاء وتشغيل السوق الأسبوعى الحضارى بشكل كامل والذى يضم 75 بايكة ومحلا، بجانب دورات المياه العمومية والبوفية، موضحًا أن توزيع البايكات والمحلات على التجار والباعة الجائلين يتم بنظام التعاقد بالإيجار الشهرى من جانب الوحدة المحلية لمركز ومدينة نصر النوبة.

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