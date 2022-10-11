التعليم العالى: قبول 71 ألف طالب بالجامعات الأهلية والخاصة

جدة - نرمين السيد - أظهر تقرير حول إحصائيات القبول بالجامعات الأهلية والخاصة للعام الدراسى الجديد 2022/ 2023، قبول 71 ألف طالب بالجامعات الأهلية والخاصة هذا العام بنسبة 13% من إجمالى عدد الطلاب الناجحين فى الثانوية العامة.





جاء ذلك خلال استعراض الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالى والبحث العلمى، اليوم الثلاثاء، التقرير المُقدم من الدكتور محمد حلمى الغر أمين مجلس الجامعات الخاصة، والقائم بعمل أمين مجلس الجامعات الأهلية، ومن السيد عطا المشرف العام على مكتب التنسيق للجامعات الحكومية والمعاهد.

وأوضح التقرير، تزايد نسب تقدم الطلاب للجامعات الأهلية الجديدة المنبثقة عن الجامعات الحكومية، والبالغ عددها 12 جامعة هى "أسيوط الأهلية، المنصورة الأهلية، بنى سويف الأهلية، الإسكندرية الأهلية، حلوان الأهلية، الزقازيق الأهلية، بنها الأهلية، الإسماعيلية الجديدة الأهلية، جنوب الوادى الأهلية، المنوفية الأهلية، المنيا الأهلية، شرق بورسعيد الأهلية"، وذلك فى المرحلة الأولى لتشغيل هذه الجامعات، والتى اقتصرت هذا العام على عدد محدود من البرامج الدراسية لكل جامعة.

وأشار إلى أن إجمالى عدد الطلاب الذين تقدموا للالتحاق بالجامعات الأهلية المنبثقة عن الجامعات الحكومية بلغ 70 ألف طالب من خريجى الثانوية العامة، فضلاً عن الطلاب المتقدمين من الشهادات المعادلة، موضحا أنه تم قبول الطلاب فى هذه الجامعات وفقًا للأعلى مجموعًا؛ تحقيقًا لمبدأ تكافؤ الفرص بين جميع الطلاب المتقدمين، حيث تم قبول 11500 طالب بالبرامج الدراسية التى أتاحتها هذه الجامعات كمرحلة أولى هذا العام، بنسب إشغال بلغت 100% من الأماكن المتاحة بهذه الجامعات.

وقال الدكتور عادل عبدالغفار المتحدث الرسمى لوزارة التعليم العالى، أن وزير التعليم العالى استعرض أيضا تقريرًا إحصائيا حول نسب القبول بالجامعات الأهلية الدولية الأربع "الجلالة، الملك سلمان الدولية، العلمين الدولية، المنصورة الجديدة"، وأوضح التقرير أن إجمالى عدد الطلاب الذين أدّوا الاختبارات فى الجامعات الأربع بلغ 18800 طالب، وتم تنسيق 13500 طالب، وبلغ عدد المقبولين فعليًّا 6521 طالبًا وفقًا للأعلى فى درجات المجموع الاعتبارى الذى تأخذ به هذه الجامعات، بنسبة إشغال بلغت 93% من عدد الطلاب المستهدفين.

وأوضح المتحدث، أن وزير التعليم العالى استعرض أيضا تقريرًا إحصائيا حول نسب القبول بالجامعات الخاصة، والذى أكد ارتفاع نسب القبول بالجامعات الخاصة هذا العام مقارنة بالعام الماضى، بإجمالى عدد طلاب بلغ 53 ألف طالب، حيث بلغت نسب القبول فى بعض هذه الجامعات 100%، والبعض الآخر 85%، وبلغت نسبة القبول فى المتوسط العام 79% بالجامعات الخاصة، قبل إضافة الطلاب الجدد الذين سيلتحقون بهذه الجامعات فى الفصل الدراسى الثانى للعام الجامعى الحالى، وذلك بفارق كبير عن العام الماضى.

ونوه إلى أن نسبة الزيادة فى الالتحاق بالجامعات الأهلية والخاصة هذا العام أدت إلى نقص عدد الطلاب المصريين الذين سافروا للدراسة بالخارج، حيث انخفضت نسبة الطلاب المصريين المسافرين للدراسة بالخارج هذا العام حتى الآن بنسبة 70%، مقارنة بالعام الماضى.