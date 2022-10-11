حياة كريمة.. الكشف على 1308 حالات بقرية الحمراء بكفر الشيخ

جدة - نرمين السيد - نظمت جامعة كفر الشيخ قافلة طبية مجانية إلى قرية الحمراء، أسفرت عن توقيع الكشف وتقديم العلاج بالمجان على 1308 حالات ضمن "حياة كريمة "، وذلك فى إطار توجه الدولة نحو الاهتمام بالمناطق الأكثر احتياجًا.





وقال رئيس الجامعة الدكتور عبد الرازق الدسوقى - فى بيان اليوم الثلاثاء - إنه تم تنظيم القافلة بمشاركة عدد من الأساتذة المتخصصين من كليات الطب، والتمريض، حيث تم الكشف على عدد كبير من المواطنين فى مختلف التخصصات الطبية. وأشار "دسوقى" إلى أنه تم تنظيم عدد من القوافل المتكاملة " صحية وبيئية وزراعية وبيطرية وتثقيفية وعلمية " للقرى على مستوى المحافظة، وذلك فى إطار دور الجامعة لتقديم أفضل الخدمات الطبية والعلاجية للمواطنين.

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