السفير المصر يلتقى وزيرة البيئة النيجيرية لتنسيق المشاركة فى Cop27

قدّمَ السفير المصرى عرضاً شاملاً عن آخر الترتيبات الموضوعية واللوجستية الخاصة بالمؤتمر خلال اللقاء، معرباً عن تطلع مصر لمشاركة جمهورية النيجر بفاعلية فى المؤتمر المذكور الذى سيهتم بشكلٍ خاص بالقضايا المناخية ذات الأولوية للقارة الأفريقية، وسيشهد إطلاق عدة مبادرات تهدف إلى تعزيز وتيرة العمل المناخى وتسريعها.
وأكد السفير المصرى أن هذا المؤتمر سيُمثل فرصة لتسليط الضوء على الظروف والاحتياجات الخاصة لقارة أفريقيا، التى تحتاج إلى تحقيق التوازن بين التصدى لظاهرة تغير المناخ وتحقيق النمو لاقتصادات القارة، وكذلك مواجهة مشكلات انعدام الأمن الغذائى والفقر وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.
من جانبها، أشادت الوزيرة النيجرية بالجهود المصرية ذات الصلة بالإعداد الموضوعى والإجرائى المتميز الخاص بالمؤتمر، مؤكدة فى هذا الصدد حرص بلادها على المشاركة فى فعاليات مؤتمر المناخ بوفد رفيع المستوى، كما أكدت على دعم بلادها للجهود المصرية فى الموضوعات ذات الصلة بتغير المناخ، والتى من شأنها تعزيز العمل على تنفيذ وعود التمويل والدعم للدول الإفريقية لتعزيز قدراتها على التعامل مع الآثار السلبية لتغير المناخ مشيدة فى هذا الصدد بالأهداف والمبادرات التى ترمى لها مصر فى هذا المؤتمر دفاعاً عن مصالح القارة.
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