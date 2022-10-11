مساعد وزير الخارجية يشارك فى احتفالية حول «مسار العائلة المقدسة»

جدة - نرمين السيد - شارك السفير دكتور حازم فهمى مساعد وزير الخارجية للشؤون الأمريكية فى احتفالية "مسار العائلة المقدسة فى مصر فى قلوب شعوب العالم" والتى نظمتها وزارة الخارجية بالتعاون مع جمعية إحياء التراث الوطنى المصرى والاتحاد العالمى للصحفيين والكتاب السياحيين.





شهدت الفعالية حضور كل من وكيلى مجلسى النواب والشيوخ وعدد من الوزراء وجميع سفراء أمريكا اللاتينية المعتمدين بالقاهرة ومندوبين عن فضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر وقداسة بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية وممثلى الكنائس المختلفة فى مصر وبعض أعضاء البرلمان المصرى، وكذا عدد من مساعدى أعضاء الكونجرس الأمريكى، بالإضافة إلى ما يقرب من 200 من أعضاء الاتحاد العالمى للصحفيين والكتاب السياحيين FIJET.

وألقى مساعد وزير الخارجية للشؤون الأمريكية كلمة رحب فيها بالحضور مؤكداً على اهتمام الدولة ممثلة فى القيادة السياسية بمشروع إحياء مسار العائلة المقدسة فى مصر واعتباره مشروعا قوميا، مشيراً إلى أن مصر كانت وسوف تظل حاضنة للأديان السماوية ونموذجاً للتسامح وحرية العقيدة.