شهدت الفعالية حضور كل من وكيلى مجلسى النواب والشيوخ وعدد من الوزراء وجميع سفراء أمريكا اللاتينية المعتمدين بالقاهرة ومندوبين عن فضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر وقداسة بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية وممثلى الكنائس المختلفة فى مصر وبعض أعضاء البرلمان المصرى، وكذا عدد من مساعدى أعضاء الكونجرس الأمريكى، بالإضافة إلى ما يقرب من 200 من أعضاء الاتحاد العالمى للصحفيين والكتاب السياحيين FIJET.
وألقى مساعد وزير الخارجية للشؤون الأمريكية كلمة رحب فيها بالحضور مؤكداً على اهتمام الدولة ممثلة فى القيادة السياسية بمشروع إحياء مسار العائلة المقدسة فى مصر واعتباره مشروعا قوميا، مشيراً إلى أن مصر كانت وسوف تظل حاضنة للأديان السماوية ونموذجاً للتسامح وحرية العقيدة.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر مساعد وزير الخارجية يشارك فى احتفالية حول «مسار العائلة المقدسة» على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.