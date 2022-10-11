وقال رئيس مياه أسيوط، المهندس هشام درة، إنه من المستهدف تركيب 230 ألف وصلة منزلية وإحلال وتجديد خطوط مياه، ومد وتدعيم شبكات صرف صحى ضمن أعمال التطوير هذه.
كما اجتمع رئيس "مياه أسيوط" مع استشارى الشركة القابضة المهندس أيمن محمد الأباصيرى، وأعضاء لجنة وحدة "حياة كريمة" المُشكّلة لمتابعة العمل على أرض الواقع، بالتنسيق مع الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى، لدراسة الوضع الحالى مع الجهات التنفيذية، والتنسيق لعمل اللازم بشأن إنجاز الأعمال فى مواعيدها المحددة طبقًا للجدول الزمنى المعمول به.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر مياه أسيوط: نستهدف تنفيذ 230 ألف وصلة منزلية ضمن مبادرة «حياة كريمة» على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.