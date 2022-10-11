مياه أسيوط: نستهدف تنفيذ 230 ألف وصلة منزلية ضمن مبادرة «حياة كريمة»

جدة - نرمين السيد - تابعت شركة مياه الشرب والصرف الصحى بأسيوط والوادى الجديد، اليوم الثلاثاء، الإجراءات التنفيذية لأعمال التطوير التى يتم تنفيذها بتكلفة إجمالية 2.7 مليار جنيها ضمن مبادرة "حياة كريمة"، وتشمل إحلال وتجديد محطات مياه وتوسعات جديدة ودق آبار وتركيب وحدات معالجة الحديد والمنجنيز، وغرف محابس.





وقال رئيس مياه أسيوط، المهندس هشام درة، إنه من المستهدف تركيب 230 ألف وصلة منزلية وإحلال وتجديد خطوط مياه، ومد وتدعيم شبكات صرف صحى ضمن أعمال التطوير هذه.

كما اجتمع رئيس "مياه أسيوط" مع استشارى الشركة القابضة المهندس أيمن محمد الأباصيرى، وأعضاء لجنة وحدة "حياة كريمة" المُشكّلة لمتابعة العمل على أرض الواقع، بالتنسيق مع الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى، لدراسة الوضع الحالى مع الجهات التنفيذية، والتنسيق لعمل اللازم بشأن إنجاز الأعمال فى مواعيدها المحددة طبقًا للجدول الزمنى المعمول به.