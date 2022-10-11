جامعة طنطا: 26 من علمائنا بقائمة الأكثر تأثيرا على مستوى العالم

جدة - نرمين السيد - قال رئيس جامعة طنطا الدكتور محمود ذكى، إن جامعة استانفورد الأمريكية بالتعاون مع مؤسسة السيفير الهولندية أصدرت خلال أكتوبر الجارى قائمة أسماء العلماء الأكثر تأثيرًا على مستوى العالم فى مجالات العلوم المختلفة، وشملت القائمة 26 عالما من جامعة طنطا بزيادة قدرها 7 علماء عن قائمة العام الماضى.





وأضاف رئيس الجامعة - فى بيان اليوم الثلاثاء - أن ظهور هذا العدد من علماء الجامعة وزيادة عددهم عن قائمة العام الماضى بنسبة قدرها 40% يعد إنجازا غير مسبوق نفتخر به، ويعكس الجهود التى نقوم بها فى مجالات البحث العلمى وتوفير كافة سبل الدعم للعلماء والباحثين، مؤكدا حرص الإدارة على تنفيذ توجيهات القيادة السياسية بالاهتمام بالتعليم والبحث العلمى المستمرة، والتى تبلورت فى رؤية مصر 2030، والأجندة الوطنية للتنمية المستدامة لدعم قاطرة البناء فى الجمهورية الجديدة.

وأوضح أن تقدم الجامعة فى ترتيبها بالتصنيفات الدولية المعتمدة يرتكز على النشر العلمى الدولى لعلمائها كأحد محاور التقييم الرئيسية فى منظومات التصنيف العالمية، مشيرا إلى أن الجامعة تتيح من خلال إصداراتها العلمية بكلياتها المختلفة إمكانية النشر الدولى للأبحاث المتميزة فى المجالات العلمية المختلفة.

من جانبه، أشار نائب رئيس الجامعة لشؤون الدراسات العليا والبحوث الدكتور كمال عكاشة إلى أن جامعة استانفورد هى جامعة أمريكية بحثية خاصة تأسست عام 1885، وتصدر تصنيفها كل عام بالتعاون مع مؤسسة السيفير الهولندية، ويتضمن قائمة بأسماء أفضل 2 % من علماء العالم فى مختلف التخصصات، وتعتمد القائمة على الاستشهادات العلمية للباحثين، وتقوم على عدة مؤشرات، منها الاقتباسات من أبحاث منشورة، وعددها، ومعامل هيرش لقياس الإنتاجية العلمية للباحثين، ومعامل هيرش المعدل لقياس التأليف المشترك.