عاجل.. «الخارجية» تحذر المواطنين من السفر إلى دولة أوكرانيا

جدة - نرمين السيد - وجاء فى بيان لوزارة الخارجية "فى ضوء متابعة وزارة الخارجية للتطورات السياسية والأمنية المتسارعة والمتلاحقة اتصالاً بالأزمة الأوكرانية – الروسية، وفى إطار الحرص على ضمان أمن وسلامة المواطنين المصريين المُقيمين فى أوكرانيا، فقد صدرت توجيهات وزير الخارجية إلى سفارة جمهورية مصر العربية فى أوكرانيا بضرورة التواصل مع جميع أبناء الجالية المصرية، وحثهم على اتخاذ أقصى درجات الحذر والحيطة، والإقلال من التحركات غير الضرورية، وعدم التواجد فى مناطق الخطر أو بالقرب منها".
وأضافت الخارجية "وتُهيب وزارة الخارجية بأبناء الجالية المصرية بدولة أوكرانيا بتوخّى أقصى درجات الحيطة والحذر، واتخاذ كافة التدابير اللازمة وتوفير الاحتياجات الضرورية تحسُّباً لتدهور الأوضاع، كما توصى أبناء الجالية بالاستعداد للعودة إلى أرض الوطن حفاظاً على سلامتهم وأمنهم".
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