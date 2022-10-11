السفير المصري يلتقي مع وزيرة البيئة النيجرية لتنسيق مشاركة النيجر في مؤتمر...

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 11 أكتوبر 2022 05:27 مساءً - التقى السفير سيد الصلاحي، سفير جمهورية مصر العربية لدى النيجر، وزيرة البيئة ومكافحة التصحر النيجرية "Garama Saratou Rabiou"، وذلك في إطار الجهود المصرية للإعداد للدورة السابعة والعشرين لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ COP27.

قدّمَ السفير المصري عرضاً شاملاً عن آخر الترتيبات الموضوعية واللوجستية الخاصة بالمؤتمر خلال اللقاء، معرباً عن تطلع مصر لمشاركة جمهورية النيجر بفاعلية في المؤتمر المذكور الذي سيهتم بشكلٍ خاص بالقضايا المناخية ذات الأولوية للقارة الأفريقية، وسيشهد إطلاق عدة مبادرات تهدف إلى تعزيز وتيرة العمل المناخي وتسريعها، مؤكداً على أن هذا المؤتمر سيُمثل فرصة لتسليط الضوء على الظروف والاحتياجات الخاصة لقارة أفريقيا، التي تحتاج إلى تحقيق التوازن بين التصدي لظاهرة تغير المناخ وتحقيق النمو لاقتصادات القارة، وكذلك مواجهة مشكلات انعدام الأمن الغذائي والفقر وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.

من جانبها، أشادت الوزيرة النيجرية بالجهود المصرية ذات الصلة بالإعداد الموضوعي والإجرائي المتميز الخاص بالمؤتمر، مؤكدة في هذا الصدد حرص بلادها على المشاركة في فعاليات مؤتمر المناخ بوفد رفيع المستوى ، كما أكدت على دعم بلادها للجهود المصرية في الموضوعات ذات الصلة بتغير المناخ والتي من شأنها تعزيز العمل على تنفيذ وعود التمويل والدعم للدول الأفريقية لتعزيز قدراتها على التعامل مع الآثار السلبية لتغير المناخ مشيدة في هذا الصدد بالأهداف والمبادرات التي ترمي لها مصر في هذا المؤتمر دفاعاً عن مصالح القارة.