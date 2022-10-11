تفاصيل تقسيط المصروفات الدراسية لطلاب المدارس

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 11 أكتوبر 2022 05:27 مساءً - أكد الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، على تقسيط المصروفات الدراسية لطلاب المدارس الخاصة على أربعة أقساط.

وطالب “حجازي”، بالعمل على دعم وتشجيع الممارسات المتميزة، إلى جانب توثيقها، ونشرها لتحسين الصورة الذهنية عن المدرسة للجميع، وإبراز أهم الإنجازات، ورفعها على صفحات الإدارات التعليمية والمديريات، وإرسالها للوزارة.

وأصدر الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى اليوم كتابًا دوريًا رقم 36 بشأن متابعة حسن سير العملية التعليمية.

وبحسب الكتاب الدوري رقم 25 بتاريخ 18 سبتمبر الجاري، تكون الأقساط، للتعليم العام والفني كالآتي:

قسط أول في الأول من أكتوبر 2022

قسط ثاني في الأول من يناير 2023

قسط ثالث في الأول من مارس 2023.

على أن تحصل المصروفات بالمدارس التجريبية "الرسمية والرسمية المتميزة للغات".

قسط أول 50‎%‎ في الأول من أكتوبر 2022

قسط ثاني 30‎%‎ في الأول من يناير 2023

قسط ثالث 20‎%‎ في الأول من مارس 2023.