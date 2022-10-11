مساعد وزير الخارجية للشئون الأمريكية يشارك في احتفالية مع سفراء أمريكا اللاتينية...

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 11 أكتوبر 2022 05:27 مساءً - شارك السفير دكتور حازم فهمي مساعد وزير الخارجية للشئون الأمريكية في احتفالية " مسار العائلة المقدسة في مصر في قلوب شعوب العالم" والتي نظمتها وزارة الخارجية بالتعاون مع جمعية احياء التراث الوطني المصري والاتحاد العالمي للصحفيين والكتاب السياحيين.

شهدت الفعالية حضور كل من وكيلي مجلسي النواب والشيوخ وعدد من الوزراء وجميع سفراء أمريكا اللاتينية المعتمدين بالقاهرة ومندوبين عن فضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر وقداسة بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية وممثلي الكنائس المختلفة في مصر وبعض أعضاء البرلمان المصري، وكذا عدد من مساعدي أعضاء الكونجرس الامريكي، بالإضافة إلى ما يقرب من 200 من أعضاء الاتحاد العالمي للصحفيين والكتاب السياحيين FIJET.

هذا، وقد ألقى السيد مساعد وزير الخارجية للشئون الامريكية كلمة رحب فيها بالحضور مؤكداً على اهتمام الدولة ممثلة في القيادة السياسية بمشروع إحياء مسار العائلة المقدسة في مصر واعتباره مشروعا قوميا، مشيراً إلى أن مصر كانت وسوف تظل حاضنة للأديان السماوية ونموذجاً للتسامح وحرية العقيدة.