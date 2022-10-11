جامعة بنى سويف: إدراج 21 باحثا ضمن قائمة ستانفورد الأمريكية

وأضاف حسن - فى بيان اليوم الثلاثاء- أن الجامعة حققت إنجازا بالتصنيفات الدولية، حيث تعتمد الدراسة على قاعدة البيانات التى أنشأتها جامعة ستانفورد والتى تتضمن أعلى 2% من العلماء فى العالم من مختلف المجالات على أساس عدد الأبحاث المنشورة من أول سنة للنشر إلى العام الحالى.
وأوضح أنها تعتمد أيضا على عدد الاستشهادات الكلية والنوعية فى كل تخصص وعدد الاستشهادات من المراجع والأبحاث المرجعية والكتب وعدد الأبحاث التى تم تحكيمها عالميا ودوليا.
وتابع "حسن" أنه للعام الثانى على التوالى استطاع أبناء الجامعة من باحثيها تحقيق ذلك الإنجاز العلمى الهائل والذى سيعمل على تقدم الجامعة بالتصنيفات الدولية، مهنئا كافة أعضاء هيئة التدريس والعلماء والباحثين ومكتب التصنيف بالجامعة لحصولهم على هذا الإنجاز الذى يعكس مدى الجهد المبذول فى الفترة الأخيرة بمجال الارتقاء بالبحث العلمى وزيادة عدد الأبحاث المنشورة فى المجالات الدولية.
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