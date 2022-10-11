عاجل- السيسى يستقبل مدير الصحة العالمية ويثمن دور المنظمة فى جائحة كورونا

جدة - نرمين السيد - وصرح المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية السفير بسام راضى، بأن الرئيس أكد حرص مصر على تطوير التعاون مع منظمة الصحة العالمية لصالح تعزيز منظومة الرعاية الصحية والخدمات الطبية فى مصر، وفى ضوء المبادرات الصحية المتنوعة على مستوى الدولة فى إطار "100 مليون صحة"، والتى تهدف إلى الحفاظ على صحة وسلامة المصريين بالمقام الأول وفق أعلى المعايير العالمية، خاصةً مبادرة إنهاء قوائم الانتظار للجراحات الحرجة، ووصولاً إلى تطبيق التأمين الصحى الشامل على مستوى كافة المحافظات.

كما ثمن الرئيس دور منظمة الصحة العالمية والجهود التى قام بها "أدهانوم" خلال جائحة كورونا، خاصةً ما يتعلق بتوفير اللقاحات.

من جانبه؛ أعرب المدير العام لمنظمة الصحة العالمية عن تشرفه بلقاء الرئيس، مشيداً بالجهود الوطنية المصرية فى مجال الرعاية الصحية، خاصة المبادرات الرئاسية المختلفة تحت مظلة "100 مليون صحة"، والتى ساهمت بشكل لافت فى الارتقاء بالخدمات الصحية للمواطنين المصريين، لاسيما من خلال مكافحة الالتهاب الكبدى الفيروسى "سى"، فضلاً عن مختلف المبادرات المتنوعة الأخرى، مثل مبادرة إنهاء قوائم انتظار مرضى الجراحات والتدخلات الطبية الحرجة، ومبادرة الكشف المبكر عن الاعتلال الكلوى، ومبادرة دعم صحة المرأة المصرية، والمبادرات الخاصة بصحة الأطفال، ومؤكداً اهتمام منظمة الصحة العالمية بتعزيز التعاون مع مصر فى هذا الإطار بما يمكن من الاستفادة من التجربة المصرية باعتبارها إحدى التجارب الرائدة على الصعيد الدولى.

وأوضح المتحدث الرسمى أن اللقاء شهد التباحث حول آفاق التعاون بين مصر ومنظمة الصحة العالمية لتعزيز مختلف جهود الدولة التى تم إطلاقها لدعم الصحة العامة فى مصر، لاسيما المبادرات الرئاسية ذات الصلة، إلى جانب دعم منظومة التأمين الصحى الشامل، حيث أكد الرئيس أن الدولة مستمرة فى تعميم هذه المنظومة لتوفير التغطية الصحية الشاملة لكافة المصريين باعتبارها إحدى الأولويات الوطنية، وبما يساهم فى تحقيق مبادئ وأهداف التنمية الصحية المستدامة لرؤية مصر 2030.