52 ألف راكب يغادرون مطار القاهرة على 409 رحلة جوية

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 11 أكتوبر 2022 04:28 مساءً - ينقل مطار القاهرة الدولى اليوم الثلاثاء 52 ألف راكب وذلك على متن 409 رحلة جوية إلى عدة وجهات دولية وداخلية ، واضاف مصدر مسئول يغادر المطار 202 رحلة جوية تقل على متنها 25847 راكبا إلى عدة وجهات دولية منها نيويورك لندن باريس أسطنبول الكويت فيينا أديس أبابا روما فرانكفورت برلين أمستردام بودابست زيورخ بغداد ميلانو لارنكا إنجمينا مسقط لاجوس أبوجا هوانزو بيروت أبوظبى أربيل دبى الشارقة البحرين كانو أثينا جدة المدينة الدمام الرياض رأس الخيمة عمان نيروبى دوالا الدوحة بغداد.

بينما يستقبل مطار القاهرة 207 رحلات تنقل على متنها 25868 راكبا قادمين من عدة وجهات دولية مختلفة منها نيويورك زيورخ تورنتو فرانكفورت لندن باريس روما فيينا أسطنبول ميلانو أديس أبابا عمان الكويت الدوحة جده المدينة دبى أبوظبى لارنكا بودابست جنيف أمستردام أثينا مسقط إنجمينا لاجوس بيروت أبوجا الشارقة البحرين والعديد من الوجهات الأخرى.

وتتخذ سلطات مطار القاهرة الدولي جميع الإجراءات لتيسير حركة الركاب بعد زيادة حركة الطيران بالمطار لضمان راحة وسلامة المسافرين والوافدين من خلال تخفيف التكدس وخاصة في أماكن الكاونترات والجوازات وأماكن التفتيش الأولى لدخول الركاب والمصاعد الكهربائية داخل المطار.