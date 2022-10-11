فيفا يمنح الأهلى والزمالك 10 آلاف دولار بدل يومى لنجومهم فى كأس العالم

احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 11 أكتوبر 2022 03:30 مساءً - بدأ الاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا" في التجهيز لدفع بدلات مالية لكل الأندية التي يشارك لاعبوها في بطولة كأس العالم 2022، والتي تقام في قطر خلال الفترة من 20 نوفمبر حتى 18 ديسمبر المقبلين.

وأطلق الاتحاد الدولى عملية تقديم الأندية على الإنترنت للحصول على بدل مشاركة لاعبيهم في كأس العالم 2022، حيث سيتم صرف مقابل مادى يبلغ 10 ألاف دولار عن كل يوم للاعبين مع منتخبات بلادهم لأنديتهم طوال معسكر البطولة قبل انطلاق المونديال وحتى انتهاء مشاركة اللاعبين.

ومن المتوقع أن يشارك 3 لاعبين من الدورى المصرى في كأس العالم مع منتخب تونس وهم على معلول من الأهلى وسيف الدين الجزيرى وحمزة المثلوثى من الزمالك، وبالتالي سيستفيد قطبى الكرة المصرية من مشاركة الثلاثى في المونديال.

وتضمت قائمة جلال القادري المدير الفني لمنتخب تونس، لودية البرازيل الأخيرة استعدادا لكأس العالم أسماء ثلاثى الأهلى والزمالك وشارك الجزيرى أساسيًا بينما تواجد المثلوثى ومعلول على مقاعد البدلاء في المباراة التي خسرها نسور قرطاج بنتيجة 5-1 في باريس.

ويشارك منتخب تونس في المجموعة الرابعة رفقة منتخبات فرنسا وأستراليا والدنمارك ويستهل مشواره في المونديال بمواجهة الدنمارك يوم 22 نوفمبر على ملعب المدينة التعليمية، ثم أستراليا يوم 26 نوفمبر على ملعب الجنوب، ويختتم مرحلة المجموعات بلقاء فرنسا في المدينة التعليمية.