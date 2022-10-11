وزارة التنمية المحلية تتابع تكريم المشروعات الفائزة فى المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء...

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 11 أكتوبر 2022 03:29 مساءً - فى ضوء تأكيد اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية أن المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية بالمحافظات ، تأتي في إطار توطين أهداف التنمية المستدامة ، حيث تعد مبادرة غير مسبوقة علي المستوي العالمي ، تهدف الي جدية التعامل مع البُعد البيئي وتغيرات المناخ ، وإدماج كافة أطياف المجتمع لإيجاد حلول عاجلة وجذرية لتحديات التغير المناخي .

تابعت وزارة التنمية المحلية تكريم المشروعات الفائزة فى المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية بمحافظات الغربية و المنوفية و كفرالشيخ ، و ذلك خلال الإحتفالية التى تم تنظيمها اليوم بمحافظة الغربية ، و شارك فيها د. طارق رحمي محافظ الغربية ، و اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية ، و اللواء جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ ، و بحضور د. غادة لبيب نائب وزير الإتصالات ، و د. أحمد عطا نائب محافظ الغربية ، و محمد موسي نائب محافظ المنوفية ، و د. عمرو البشبيشى نائب محافظ كفر الشيخ .

رحب محافظ الغربية بالحضور علي أرض المحافظة ، معرباً عن سعادته بتنظيم تلك المؤتمر الهام لتكريم المشروعات الفائزة ضمن المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية إستعداداً لاستضافة مصر مؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ "COP 27" في نوفمبر القادم بمدينة شرم الشيخ ، تحت رعاية فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية .

ومن جانبه أكد محافظ المنوفية على أهمية المبادرة الوطنية وتوجه الدولة نحو القيام بمشروعات صديقة للبيئة إنطلاقاً من الإستراتيجية الوطنية لتغير المناخ وتنفيذاً لرؤية مصر 2030 لتحقيق التنمية المستدامة من أجل تحسين نوعية الحياة للوصول إلى نظام بيئي متكامل ومستدام.

و أوضح محافظ كفر الشيخ أن اللجنة التنفيذية المشكلة لمراجعة المشروعات المقدمة بالمحافظة ، انتهت الى اختيار 6 مشروعات للمنافسة على مستوى الجمهورية والمشاركة في مؤتمر قمة المناخ الذي تستضيفه مصر خلال شهر نوفمبر القادم ، مضيفا أن المشروعات تنوعت بين تدوير المخلفات والحصول علي طاقة نظيفة ، وبين تنفيذ مشروعات الاستزراع السمكي المكثف الصديق للبيئة، وإنتاج السجاد المعالج ضد البكتريا و غيرها من المنتجات صديقة للبيئة.

وعقب الاستقبال ، وعلى هامش المؤتمر ، تفقد المحافظون بعض المشروعات الخضراء الذكية الفائزة بالمبادرة ، ومن أهمها مشروع إعادة تدوير الأوراق (Recycle Paper) والذي يهدف الى استخدام الورق التالف ، وإعادة تدويره وتصنيعه من جديد بجودة تقارب المنتج الأصلي ، للمساهمة في تقليل مخلفات الأوراق والاحتباس الحراري ، وكذا مشروع قارئ البكتريا والفطريات والطفيليات الذكي والذي يستخدم في الاكتشاف المبكر في الفطريات وتقليل التأثير السلبي علي النباتات الخضراء ، ومشروع تصنيع الهيدروجين الأخضر بطرق حيوية من خلال إستغلال مخلفات الطعام لإنتاج بديل للبنزين والطاقة والكهرباء ، اضافة الى نماذج لمشروعات القطب البلاستيكي المفلتر ، ومصادر الطاقة المتجددة ، و تحويل المخلفات إلى الكهرباء ، و إنتاج بديل للبنزين ، اضافة الى مشروع شبكة المستشعرات لحرائق الغابات ، وكذا عدد من اللوحات الفنية والمجسمات التي تم تصنيعها من خلال إعادة تدوير مواد غير مستغلة .