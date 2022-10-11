وكيل الأزهر بمؤتمر فقدان الأغذية: ارتكاب سلوكيات خاطئة فى حق الأرض «إفساد»

جدة - نرمين السيد - قال الدكتور محمد الضوينى وكيل الأزهر، إن الفعاليات العلمية التى تعقد بشكل مستمر لمناقشة قضية التغير المناخى تدل دلالة واضحة على قدرة المؤسسات المصرية على إدراك التحديات العالمية، والإسهام بفاعلية فى معالجتها، خاصة وأن قضية تغير المناخ من أكثر القضايا انتشارًا وتهديدًا فى عصرنا الحالى؛ نتيجة طغيان اللذات والحرص على الشهوات، وتحول الإنسان من كائن معمر إلى كائن مستهلك.





أضاف وكيل الأزهر خلال كلمته فى الجلسة الافتتاحية للمؤتمر الدولى الثانى للمناخ الأخضر والإدارة الذكية للمخلفات "حول تسريع وقف فقدان الأغذية وهدرها من أجل مستقبل صاف صفرى"، والذى ينظمه المركز العالمى للإبداع والابتكار البيئى وريادة الأعمال، تحت رعاية فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر، أن الواقع المعاصر يغذى المادة وحدها؛ ومن ثم فإن نظرة الإنسان المادى إلى الكون من حوله نظرة المستهلك المنتفع، وليست نظرة المؤتمن المحسن، مشيرًا إلى أن الإنسان المادى واقع فى الإسراف والتبذير إرضاءًا لشهواته، فيرمى المخلفات أو يحرقها، أو يستخدم مواد تؤثر سلبًا على البيئة طالما أدى هذا إلى مكسب كبير وسريع بغض النظر عن أى قيمة دينية أو حتى أخلاقية.

ولفت وكيل الأزهر إلى أن بداية الخير أن يصح الوعى فى نفوس الناس، وأن تتناقل البشرية تجاربها وخبراتها، وأن تعلى من قيمة أصحاب الأفكار الإبداعية، والأعمال الريادية، والمشروعات المستقبلية من أجل تحسين الوضع البيئى وابتكار حلول صديقة، مضيفًا أنه من الخير أن تأتى رؤية مصر 2030، واستراتيجية المناخ 2050 لتسريع الانتقال إلى اقتصاد مستدام وفعال فى استخدام الموارد، من خلال نقل وتوطين التكنولوجيا العالمية فى الإدارة المبتكرة للفقد والهدر الغذائى.

أوضح الضوينى أن الأهداف التى يسعى هذا المؤتمر لتحقيقها تتفق مع الأهداف الأممية للتنمية المستدامة، والتى تبدأ من خفض نصيب الفرد من المخلفات الغذائية؛ حيث تعد أنماط الاستهلاك والإنتاج غير المستدامة سببًا رئيسًا فى تغير المناخ وتدهور الأراضى ونضوب الموارد، فمن الضرورة إذا أن نعمل على انتاج مستمر واستهلاك مقنن غير مضر، مضيفًا أن تناقل الخبرات والتجارب بين سكان الكوكب ضرورة تفرضها التحديات التى لا تعترف بحدود ولا حواجز، وإن أحد أدلة وعى الأمم وتحضر الشعوب هو مدى استفادتها من هذا الفيض المعلوماتى والتراكم المعرفى المتاح.

وختم وكيل الأزهر كلمته بالتأكيد على أن تقليل الهدر من الطعام والمحافظة على الموارد، أو إعادة توزيعها على مستحقيها يرتبط كثيرًا بالشريعة الإسلامية التى تنهى عن مشابهة الشياطين فى الإسراف والتبذير، وكذلك الإحسان إلى الكون الذى أُمر به العقلاء، متمنيًا أن يخرج هذا المؤتمر بفائدة علمية ترجع على وطننا وعلى الإنسانية كلها بالخير والبركة.