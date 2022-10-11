القوى العاملة: مصر اتخذت خطوات واسعة نحو ترسيخ مبدأ الحريات النقابية

جدة - نرمين السيد - كما أشادت كارين بحرص وزير القوى العاملة على تطبيق القانون واحترام الحريات النقابية، وتوجيهاته بسرعة إصدار دليل إجراءات استرشادية للنقابات التى ترغب فى تقنين أوضاعها والدخول فى العمل النقابى بشكل رسمى وقانونى،موضحة ان ما قاله الوزير رسائل طمأنينة بشأن ملف العمل فى مصر.

جاء ذلك خلال لقاء وزير القوى العاملة، اليوم الثلاثاء بديوان عام الوزارة مع وفد من منظمة العمل الدولية برئاسة كارين كيرتس رئيسة وحدة الحرية النقابية والحق فى التنظيم بمنظمة العمل الدولية،التابعة للأمم المتحدة بجنيف، لمناقشة التقدم المحرز فى مشروع تعزيز علاقات العمل ومؤسساته فى مصر.

وأكد الوزير استمرار التعاون الوثيق بين الوزارة ومنظمة العمل الدولية ILO فى العديد من المشروعات التى تدعم خطة الدولة المصرية لتوفير الحماية اللازمة للعاملين،وضمان حقوقهم فى بيئة عمل آمنة، وفرص عمل لائقة تتوافق مع معايير العمل الدولية، وهى السياسات التى حرصت الدولة المصرية على تطبيقها والالتزام بها فى كل الجهود والبرامج والأنشطة التى تقوم بها لخدمة قضايا العمل، مؤكدا أن باب الوزارة مفتوح للجميع، وأن الدولة المصرية تحترم القانون والقضاء، ولا تتدخل فى شؤون العمل النقابى.

وأشار الوزير إلى أهمية دور الحوار المجتمعى، بين أطراف الإنتاج الثلاثة حكومة وأصحاب اعمال وعمال الذى تدعمه الوزارة والمنظمة فى مشروع تعزيز علاقات العمل ومؤسساتها بمكوناته الثلاث، لمواجهة التحديات التى تواجه التنظيمات النقابية وأصحاب الأعمال فى كل القطاعات، خصوصا وأن الدولة المصرية مهتمة بالحوار، والدليل على ذلك دعوة الرئيس عبدالفتاح السيسى فى الفترة الأخيرة جميع أطياف المجتمع المصرى إلى حوار وطنى شامل دون تمييز يجمع كل التيارات الوطنية لمناقشة التحديات الراهنة فى المجتمع المصرى.

وأكد الوزير أهمية تفعيل دور المجلس الأعلى للحوار المجتمعى فى مجال العمل، والذى تأسس بقرار من رئيس مجلس الوزراء 2018، وذلك دعما للمحور الثانى فى مشروع تعزيز علاقات العمل، الذى يختص بالحوار المجتمعى بين اطراف العملية الإنتاجية وخلق بيئة محفزة على التشاور والمشاركة فى إعداد مشروعات القوانين المتعلقة بقضايا العمل.

وأضاف الوزير أن الدولة المصرية اتخذت خطوات واسعة وجادة نحو ترسيخ مبدأ الحريات النقابية واحترامها للاتفاقيات الدولية التى وقعت عليها، وإعطاء المزيد من الاستقلالية والشخصية الاعتبارية للتنظيمات النقابية، بدأت بصدور قانون التنظيمات النقابية عام 2017، ثم إجراء الانتخابات فى عام 2018، مؤكدا أن الحكومة لم تتدخل فى تلك الانتخابات الا بالشكل الإدارى الذى حدده القانون، وتنظيم العملية الانتخابية،موضحا انه تم اجراء انتخابات شملت المراحل الثلاثة لجان نقابية ونقابات عامة واتحادات عمالية على مستوى الجمهورية فى الدورة الحالية 2022-2026، وذلك تحت إشراف قضائى كامل، كما تم توفيق أوضاع عدد من اللجان، وأن الوزارة بصدد الاعلان قريبا عن لجان نقابية اخرى نجحت فى توفيق اوضاعها،كما تطرق الوزير الى ان مشروع قانون جديد للعمل مطروح حاليا على البرلمان،ويتضمن بنودا تحقق المزيد من الاستقرار فى مواقع العمل، وبالتالى زيادة الإنتاج.

ونوه الوزير بأنه من حق أى لجنة نقابية أن تتقدم بأوراقها فى أى وقت غير مرتبطة بالوقت المحدد للانتخابات حال رغبتها فى توفيق أوضاعها، كما أن الوزارة سعت إلى تذليل العقبات أمام توفيق الأوضاع، وقال: نحن الأن بصدد إجراء انتخابات تكميلية بالفعل لعدد من اللجان التى قامت بتوفيق أوضاعها.

وأشار شحاتة إلى أنه دعا فى اجتماعه مؤخرا مع خبير من منظمة العمل الدولية إلى تبنى دورات تدريبية لتأهيل راغبى الانضمام إلى التنظيم النقابى قبل دخولهم الانتخابات، والاهتمام بالتثقيف والتعريف بالقانون وأحكامه، حتى يكونوا مؤهلين لأداء مهاهم بحماية حقوق العمال والدفاع عن مصالحهم، مضيفا أن هناك دليل للإجراءات جرى اعداده بالتعاون بين الوزارة والمنظمة لتوضيح تلك الأمور يستفيد منه النقابيون والعمال وكل الراغبين فى الاطلاع على قانون التنظيمات النقابية واللائحة التنفيذية له،ووجهنا بسرعة إصداره.

بدورها وفى مداخلة لها قدمت كارين كيرتس،الشكر والتقدير للوزير، مشيرة إلى أن هناك تاريخ طويل من العمل جمع بين وزارة القوى العاملة ومنظمة العمل الدولية على مدار السنوات الماضية لبحث الأمور الخاصة بالحريات النقابية والعديد من قضايا العمل، وبالفعل اتخذت مصر خطوات للمضى قدما نحو وجود مناخ جيد للعمل وتحسينه وحماية حقوق العمال، وتعديل لبعض اللوائح والإجراءات اللازمة للعمل، وأن دور المنظمة تقديم كل أنواع الدعم للدولة المصرية فى ملف العمل، وهو ما أثنى عليه الوزير وأوضح أن الوزارة حريصة على الاستماع إلى كل الملاحظات لتداركها،وردت كيرتس، أن المنظمة مستعدة لتقديم كل سبل الدعم والمساعدة لمواجهة التحديات التى تواجه تنفيذ مشروع تعزيز علاقات العمل ومؤسساته بمكوناته الثلاث وخلق بيئة عمل مواتية بحرية نقابية ومفاوضة جماعية وحوار اجتماعى بناء، وأيضا تنفيذ برنامج العمل الأفضل وضمان الإنفاذ الكامل لقانون التنظيمات النقابية.

وقدم إريك اوشلان مدير مكتب منظمة العمل الدولية بالقاهرة، الشكر والتقدير للوزير على حفاوة الاستقبال والجهود المستمرة لدعم المجتمع العمالى المصرى فى كل المجالات، مؤكدا اهتمام المنظمة ومكتبها فى القاهرة بالنقاش حول مكونات مشروع تعزيز علاقات العمل ورصد أهم مؤشرات التقدم المحرز فى هذا الشأن، من اجل المزيد من تحسين أوضاع العمل داخل مصر، وتعزيز الحوار الاجتماعى على المستوى الوطنى.

وشهد الاجتماع مداخلات من جانب المشاركين الدوليين بشأن مشروع تعزيز علاقات العمل،وبرنامج العمل الافضل، والحوار المجتمعى، والحريات النقابية.

حضر اللقاء من منظمة العمل الدولية بجنيف ومكتبها بالقاهرة، إريك أوشلان مديرمكتب منظمة العمل الدولية بالقاهرة، ووائل عيسى خبير بمكتب نائب المدير العام بجنيف، وروبا نايير إدارة مشروع العمل الأفضل بجنيف، وطارق أبو قاعود مديربرنامج العمل الأفضل بالأردن، وعلاء الصيفى برنامج العمل الأفضل بالقاهرة، وأسماء رزق مسئول الإعلام بمكتب القاهرة، ومروة صلاح المنسقة الوطنية للمشروع، ووفاء عبد القادر أسامة منسق أنشطة العمال بمكتب منظمة العمل الدولية بالقاهرة، وسارة صبرى مدير برامج، وإيلى لطيف مساعد برامج، وسارة كمال مساعد وحدة البرامج، ومن جانب الوزارة، إيهاب عبد العاطى المستشار القانونى للوزير،وآمال عبد الموجود رئيس الإدارة المركزية للعلاقات الخارجية، ورشا عبد الباسط مدير الإدارة العامة للشئون الإقليمية والدولية، وياسر صقر مدير الادارة العامة لشئون المنظمات النقابية،وأمنية عبدالحميد مساعد فنى بمكتب الوزير.