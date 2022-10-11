البابا تواضروس يستقبل مطران السريان الكاثوليك الجديد

جدة - نرمين السيد - استقبل قداسة البابا تواضروس الثانى، فى المقر البابوى بالقاهرة، اليوم الثلاثاء، نيافة المطران مار أفرام إيلى وردة مطران إيبارشية القاهرة للسريان الكاثوليك والنائب البطريركى للسودان، وذلك عقب تنصيبه مؤخرًا، وبرفقته وفد من مطارنة الكنيسة السريانية الكاثوليكية الذين شاركوا فى تنصيبه.





رحب قداسة البابا، بالأب المطران الجديد وهنأه بمنصبه الجديد، معربًا عن أمنياته للعمل معًا مستقبلًا، كما أشار قداسة البابا إلى علاقة المحبة التى تجمعه بغبطة البطريرك مار أغناطيوس يوسف الثالث يونان بطريرك أنطاكية للسريان الكاثوليك. وفى نهاية اللقاء أهدى قداسته لضيوفه بعض الهدايا التذكارية، حضر اللقاء الراهب القس كيرلس الأنبا بيشوى مدير مكتب قداسة البابا.

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