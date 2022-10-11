وزيرة البيئة: تحويل شرم الشيخ لمدينة خضراء تجسيد للجمهورية الجديدة

جدة - نرمين السيد - حضر الفعاليات الدكتور محمد الخشت رئيس جامعة القاهرة، الدكتورة شريفة شريف المعهد القومى للحوكمة والتنمية المستدامة، ليزلى ريد مديرة الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية.

وأكدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، خلال كلمتها أن احتضان جامعة القاهرة لنموذج محاكاة مؤتمر تغير المناخ يدعو للفخر، للخروج به من هذا الكيان الوطنى العملاق، مشيرة إلى الفرصة العظيمة التى اتيحت للشباب المشارك، وضرورة الفخر بها واغتنام فرص التدريب والتعلم والاستفادة من الأخطاء، وعرض ملخص لهذه التجربة لإظهار حجم المجهود الحقيقى الذى يبذل على مستوى الدولة للخروج بمؤتمر مناخ متميز ناجح بجهود الشباب والمصريين كافة.

وأوضحت وزيرة البيئة، أن فكرة مؤتمر المناخ COP27 مؤتمر للتنفيذ أتت بعد العمل على الورق على مدار 7 سنوات منذ اتفاق باريس حتى 2021، لوضع رؤى قواعد تنفيذ اتفاق باريس والانتهاء منه فى مؤتمر المناخ الأخير بجلاسكو COP26، لتكون هذه الدورة بداية مرحلة التنفيذ فى العديد من المجالات المطروحة كخفض الانبعاثات والوفاء بالتعهدات، والتأكيد على أن إفريقيا والدول النامية لم تكن المتسبب الرئيسى فى انبعاثات تغير المناخ، وفكرة الانتقال العادل وتمويل المناخ.

ولفتت الوزيرة، إلى أن مصر تحرص على التنفيذ الفعلى على الأرض، وتسليط الضوء على الجمهورية الجديدة التى تقوم على اجراءات تنفيذية حقيقية، بالتعاون مع مختلف الجهات الحكومية وشركاء التنمية، وألا تكون مناقشات مؤتمر المناخ COP27 حبيسة القاعات وإنما تجد تمثيل حقيقى فى الواقع، فتم العمل على مدار 11 شهر على الوصول بمدينة شرم الشيخ أقرب ما يكون لمدينة صديقة للبيئة فى ظل ما يتطلبه التحول الأخضر من عمل لسنوات، فيتم توليد الطاقة بالألواح الشمسية، وتنفيذ منظومة نقل كهربى وبالغاز الطبيعى لوسائل النقل بالمدينة، وأيضا تنفيذ منظومة إدارة المخلفات الصلبة البلدية بالاستعانة بتحالف مصرى إماراتى للقيام بعمليات الجمع والنقل ونظافة الشوارع والتدوير.

مضيفة أنه تم رفع كفاءة المحميات الطبيعية كجزء مهم يتعلق بالتنوع البيولوجى، وتضمنت عملية تحويل مدينة شرم الشيخ لمدينة خضراء عدة مكونات من طاقة جديدة ومتجددة، مخلفات، نقل كهربائى، سياحة خضراء.

وقدمت وزيرة البيئة، مثالا على فكرة السياحة الخضراء بسياحة مشاهدة الطيور المهاجرة والتى تتمتع بها مصر وهى نموذج للحفاظ على التنوع البيوجى، فإذا ارتفعت درجات الحرارة فسيتسبب ذلك فى التأثير على مسارات تلك الطيور وتوقيتات مجيئها لمصر، كما يمكن أن يتسبب إرتفاع الحرارة فى عدم قدرتها على الانتقال من مكان لآخر نتيجة هذا الإختلال فى درجات الحرارة، أو أن تفقد مصدر المياه، أو تفقد دورة حياتها.

وأكدت أن مؤتمر المناخ وعملية تحويل مدينة شرم الشيخ لمدينة خضراء، يتم تنفيذه بالتعاون مع جميع الجهات وشركاء التنمية، وهو محاولة لتجسيد الجمهورية الجديدة والفكر الجديد.

وأشارت خلال كلمتها إلى المنطقة الخضراء التى ستنفذها مصر فى المؤتمر تتيح المجال لمشاركة المرأة والشباب والمجتمع المدنى والمجتمعات المحلية وجميع الأطياف للتعبير عن افكارهم وتقديم مقترحاتهم، نظرا لكون مؤتمر المناخ مؤتمرا شموليا يضم جميع أطياف المجتمع، والمنطقة الخضراء تم تصميمها بحيث تناقش نفس الموضوعات التى ستطرح داخل المنطقة الزرقاء، مشيرة إلى أن وجود الشباب والمرأة سيكون أحد الأذرع التى ستساعد على التنفيذ على أرض الواقع والمساهمة فى التصدى للتغيرات المناخية.

وأعربت وزيرة البيئة، عن فخرها بجميع المشاركين سواء من قاموا بتقديم مبادرات أو من لم يسعفهم الوقت لتقديم مبادرة، مشيرة إلى أن الطموح والاقتناع بإمكانية الوصول وتحقيق الهدف هو الدافع للنجاح والحفاظ على الحياة على كوكب الأرض.

ويشارك فى النموذج 200 طالب وطالبة يتم تقسيمهم لمجموعات، وتمثل كل مجموعة من الطلاب دولة من الدول المشاركة فى المؤتمر ويتم تجميع البيانات الخاصة بتغيرات المناخ فى هذه الدولة وعرضها فى نموذج المحاكاة، الذى سيتم عرضه خلال المؤتمر، ويستهدف النموذج، تخريج عناصر مؤهلة للمشاركة فى مختلف جوانب الحياة العملية، وإعداد صف ثان من طلاب الجامعة لأن يكونوا قادة المستقبل.