التعليم العالي والبحث العلمي: بحوث الإلكترونيات يبحث تعزيز سبل التعاون مع الهيئة...

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 11 أكتوبر 2022 02:27 مساءً - استعرض د. أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي تقريرًا مقدمًا من د. شيرين عبدالقادر محرم رئيس معهد بحوث الإلكترونيات حول الاتفاق الذي أبرمه المعهد مع الهيئة العامة للاستثمار والمناطق تحت إشراف السيد/ مجدي النبراوي رئيس قطاع تنمية الأعمال بالهيئة؛ بهدف التعاون في عدد من المجالات، منها: ريادة الأعمال، والشركات الناشئة، ودراسات الجدوى المبدئية لتلك الشركات.

أشار التقرير إلى أن التعاون بين الطرفين يأتي تنفيذًا لخطة الدولة الإستراتيجية، والاهتمام بتطوير منظومة البحث العلمي في مصر؛ بهدف تهيئة المناخ الجاذب للاستثمارات المصرية والأجنبية المبني على البحث التطبيقي، وتمشيًا مع الخطة الإستراتيجية للوزارة والتي تستهدف تطويع مخرجات البحث العلمي؛ بهدف تنمية القطاع الصناعي، وبناء شراكات إستراتيجية بين مختلف قطاعات الدولة للمساهمة في تنمية الاقتصاد الوطني.

كما أوضح التقرير أن تعاون معهد بحوث الإلكترونيات مع الهيئة العامة للاستثمار والمناطق يأتي في إطار حرص المعهد على تنمية موارده واستثمار مخرجاته وأصوله التكنولوجية، والتوسع فى الصناعات ذات القيمة المضافة والمكون التكنولوجى المرتفع.

وأضاف التقرير أن التعاون بين الطرفين جاء بعد إجراء عدد من الزيارات المتبادلة من خلال عقد دورات تدريبية حول خريطة الفرص الاستثمارية، وكذلك ريادة الأعمال لعدد من أعضاء هيئة البحوث بالمعهد بمقر الهيئة.

وصرحت د. شيرين بأن دورة التدريب الأولى تضمنت شرحًا لمفهوم الخريطة الاستثمارية ومنهجية عملها مع عرض نماذج لها على الموقع الإلكتروني للخريطة الاستثمارية، بالإضافة إلى شرح مفصل عن كيفية إعداد وصناعة الفرصة الاستثمارية، وسلاسل القيمة لمنتج معين، مع إيضاح كيفية عمل دراسة الجدوى المبدئية وأهميتها في صناعة الفرصة الاستثمارية، فضلًا عن تدريب أعضاء هيئة البحوث على فكرة الاستهداف والترويج للفرص الاستثمارية، مع عقد حلقات نقاشية للموارد المتاحة داخل معهد بحوث الإلكترونيات وكيفية إتاحة فرص استثمارية لها.

كما شملت الدورة التدريبية الثانية تعريفات عن ريادة الأعمال، وبيئتها، والعملاء، وشرائحهم، وكيفية تحليلهم، كما تم التدريب على إعداد دراسة الجدوى المبدئية للشركات الناشئة وإجراءات تأسيس هذه الشركات، بالإضافة إلى عرض منهجية وطرق التفكير التصميمي وكيفية بناء نموذج العمل التجاري، مع توضيح مفهوم الإدارة المالية وأهمية التمويل لبدء التشغيل.