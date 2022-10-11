فعاليات الدورة التدريبية الأولى للرائدات بعنوان ” احميها من الختان”

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 11 أكتوبر 2022 02:27 مساءً - في إطار جهود اللجنة الوطنية للقضاء علي ختان الإناث برئاسة مشتركة بين المجلس القومى للمرأة والمجلس القومي للطفوله والأمومة ، نظم المجلس القومي للمرأة فاعليات الدورة التدريبية الأولى للرائدات تحت عنوان "احميها من الختان" ، خلال الفترة من ٩ إلى ١١ اكتوبر الجارى بمحافظة أسيوط

أكدت الأستاذة ايزيس محمود المديرة العامة للإدارة العامة لتخطيط البرامج والحملات التوعوية بالمجلس أن الدورة التدريبية هدفت إلى رفع وعي الرائدات بقضايا العنف ضد المرأة ، وخاصة قضية ختان الإناث كأحد أشكال العنف التى يوليها المجلس القومى للمرأة اهتماما كبيرا في سبيل القضاء عليها ، مشيرة الى أن التدريب استهدف الرائدات الريفيات ب 10 محافظات هما ( اسيوط -بنى سويف - قنا -المنيا - البحر الاحمر - سوهاج - الوادى الجديد - الاقصر - اسوان - الفيوم ).

كما أشارت إلى أن التدريب يعمل على اكساب الرائدات مهارات تدريبية جديدة وخبرات متنوعة للتعامل بفاعلية مع قضايا العنف فى المجتمعات المحلية من أجل التصدى بفاعلية لجريمة ختان الاناث من جميع الجوانب .

وحاضر في الورشة التدريبية كل من الدكتورة أميرة عبد الفتاح والدكتورة نفين عياد استشارتي النوع الاجتماعى حيث أكدتا على أهمية البرامج التوعوية في تغيير العادات والسلوكيات الضارة ، كما أكدتا على أن حملات التوعية المجتمعية ، وخاصة حملات "طرق الأبواب " تعد من أهم أدوات التوعية التي يستخدمها المجلس القومي للمرأة و لها دور كبير فى القضاء على هذه الممارسات الاجتماعية الضارة .

تجدر الإشارة إلي أنه من المقرر إقامة فاعليات الدورة التدريبية الثانية لتدريب الرائدات تحت عنوان احميها من الختان بمحافظة الإسكندرية خلال الفترة من ٢٢الى ٢٤ اكتوبر الجارى .