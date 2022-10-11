رئيس هيئة الرعاية الصحية يلتقي سفير دولة اليابان وممثلي عدد من الشركات...

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 11 أكتوبر 2022 02:27 مساءً - رئيس هيئة الرعاية الصحية يبحث مع سفير اليابان الخطط المستقبلية للتعاون في مجال الرعاية الصحية وتعزيز الشراكات مع وكالة التعاون الدولي اليابانية جايكا

رئيس هيئة الرعاية الصحية يؤكد أهمية التعاون مع اليابان لتبادل الخبرات ونقل النظم المحدثة في خدمات الرعاية الصحية وتوطين أحدث الخبرات الدولية واستدامة جودة الخدمة

سفير دولة اليابان يشيد بالتجربة المصرية الرائدة في الإصلاح الصحي الشامل .. ونجاحات هيئة الرعاية الصحية في توفير الخدمات للمنتفعين بمعايير عالمية .. ويؤكد استمرار دعم بلاده لنجاحات مشروع التأمين الصحي الشامل في مصر

سفير دولة اليابان: ما رأيناه على أرض الواقع من نجاحات لمنظومة الرعاية الصحية الجديدة يدفعنا لمزيد من الدعم والتعاون خاصة في مجالات التكنولوجيا الصحية والذكاء الإصطناعي

التقى الدكتور أحمد السبكي، رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية، مساعد وزير الصحة والسكان، المشرف العام على مشروع التأمين الصحي الشامل، السفير أوكا هيروشي، سفير دولة اليابان لدى مصر، وممثلي عدد من الشركات اليابانية، لبحث سبل تعزيز التعاون في مجال الرعاية الصحية، وتحقيق التنمية الصحية المستدامة للبلدين.

وناقش اللقاء، الخطط المستقبلية لتعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين في مجال الرعاية الصحية، وتعزيز الشراكات مع وكالة التعاون الدولي اليابانية (جايكا)، واستمرار تبادل الخبرات لتحسين الخدمات الصحية والطبية، لتحقيق التعاون الأمثل في الرعاية الصحية بين البلدين، وكذلك استمرار تحسين نظام الرعاية الصحية في مصر، وتطبيق أنشطة الجودة، للوصول إلى تحقيق التغطية الصحية الشاملة التي تم إدراجها ضمن أهداف التنمية الشاملة المستدامة لرؤية مصر 2030.

وناقش اللقاء، سبل تعزيز التعاون في مجال تنمية الموارد البشرية، والذي يعد من أهم جوانب تعزيز خدمات الرعاية الصحية وتقديم خدمات ورعاية صحية ذات جودة عالية، وإرساء الخبرات اليابانية بمستشفيات الهيئة العامة للرعاية الصحية، كما ناقش التعاون في مجالات التكنولوجيا الصحية والتحول الرقمي للخدمات والذكاء الإصطناعي.

وأكد الدكتور أحمد السبكي، أهمية التعاون مع الجانب الياباني لتبادل المعرفة والخبرات للدعم الفني لمنظومة التأمين الصحي الشامل، ونقل النظم المحدثّة من الجانب الياباني لتحسين جودة الرعاية الصحية المقدمة للمنتفعين داخل مستشفيات الهيئة العامة للرعاية الصحية، والذي يسهم في توطين أحدث الخبرات الدولية، واستدامة جودة الخدمة، ويضمن توفير رعاية صحية متميزة وشاملة لكل المصريين.

ولفت الدكتور أحمد السبكي، إلى عمق العلاقات المصرية اليابانية، وتقديم الدعم المستمر، مما ساهم في إنشاء العديد من المشروعات التنموية بمصر، ومنها تعزيز تطوير قطاع الرعاية الصحية، وتناقل الخبرات في مجال التغطية الصحية الشاملة، والتكنولوجيا الصحية، وميكنة الخدمات، والتعاملات الإلكترونية، مشيرًا إلى حرص الهيئة على الاستفادة من شركاء النجاح الدوليين في تعزيز تجربة التغطية الصحية الشاملة.

ومن جانبه، أشاد السفير أوكا هيروشي، بالتجربة المصرية الرائدة في الإصلاح الصحي الشامل، والإنجاز الذي حققته هيئة الرعاية الصحية في مجال التغطية الصحية الشاملة، كما أشاد بجودة ودقة التخطيط الصحي للتأمين الصحي الشامل، ومستوى التجهيزات الطبية وغيرالطبية، وتطبيق أنشطة الجودة والحوكمة الإكلينيكية، واحترافية هيئة الرعاية الصحية في تقديم الخدمات الطبية والعلاجية للمنتفعين وفقًا لأحدث البروتوكولات العلاجية وبمعايير عالمية .

وأكد السفير أوكا هيروشي، استمرار دعم بلاده لنجاحات مشروع التأمين الصحي الشامل في مصر، باعتبارهم أحد شركاء التنمية الدوليين لدعم نجاح أي تجربة، وتابع: ما رأيناه على أرض الواقع من نجاحات لمنظومة الرعاية الصحية الجديدة في مصر، يدفعنا لمزيد من الدعم والتعاون خاصة في مجالات التكنولوجيا الصحية والذكاء الإصطناعي.

وأبدى الدكتور أحمد السبكي، اعتزازه بهذه الإشادة التي تعكس الإنجازات التي تقوم بها مصر في مجال الرعاية الصحية الشاملة، مؤكدًا أن الهيئة لديها العديد من الخبرات في بناء الأنظمة الصحية الحديثة وأنظمة تكامل الدوائر الصحية، والتي يمكن نقلها لأيًا من الدول الأخرى، وكذا تشجيع مناخ الاستثمار في مجال الرعاية الصحية بمصر، وذلك في ضوء حرص القيادة السياسية على تقديم كافة سبل الدعم الفني والتعاون مع الدول الأخرى، كما أكد السبكي التعاون الناجح بين مصر واليابان، معربًا عن تطلعه لمزيد من التعاون خلال الفترات القادمة.

وضم ممثلي الشركات اليابانية، كلًا من الدكتور إيهاب هيكل، المدير الإقليمي لشركة J.Morita Corporation، والسيد أحمد زغلول، رئيس شركة Egypt Otsuko Pharmaceutical، والسيد أحمد شوكي، مدير شركة Sysmex Egypt، والسيد سامي خليل، مدير شركة Takeda Pharmaceutical Egypt، والسيد ميتشيو كوندو، مدير شركة Fujifilm Middle East، والدكتور ممدوح محمود العربي، نائب رئيس ElAraby Holding Co (ElAraby Hospital)، والسيد كاتو كين، ممثل JICA ، والسيد فوكوياما تويوكازو، ممثل JETRO.

وشارك اللقاء من جانب هيئة الرعاية الصحية، الدكتور هاني راشد، نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة، والدكتور أحمد حنفي، مستشار رئيس الهيئة لشئون الرعاية الصحية والعلاجية والتميز الإكلينيكي.