وزير خارجية مولدوفا يؤكد أهمية تعزيز التعاون مع مصر فى قطاع الطاقة

جدة - نرمين السيد - وأوضح الوزير فى مؤتمر صحفى، أن المباحثات كانت ايجابية كما انعقد اجتماع لجنة المتابعة والتشاور السياسى بين البلدين وتم توقيع 3 مذكرات تفاهم. وأشار وزير الخارجية المولدوفى، إلى عمق علاقات التعاون التى تربط بين البلدين فى العديد من المجالات، موضحا أن هناك رغبة فى توطيد علاقات بلاده مع الدول العربية، وأيضا تعزيز التعاون مع مصر فى قطاع الطاقة، مشيرا إلى عقد منتدى أعمال بين مصر ومولودفا وجلسة مشاورات مشتركة.

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