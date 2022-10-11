عاجل- شبورة وأمطار ورياح.. الأرصاد تكشف توقعات طقس الغد (درجات الحرارة)

جدة - نرمين السيد - توقعت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن يسود البلاد غدا الأربعاء، طقس معتدل نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية، مائل للحرارة على جنوب سيناء وشمال الصعيد، حار على جنوب الصعيد.





أما عن حالة الطقس ليلا، فتوقعت الهيئة أن يسود طقس لطيف أول الليل مائل للبرودة فى آخره على جميع أنحاء الجمهورية. وتتكون الشبورة المائية صباحا على القاهرة الكبرى وجنوب الوجه البحرى، وتنشط الرياح على السواحل الشمالية الغربية وشمال وجنوب الوجه البحرى وجنوب سيناء وسلاسل البحر الأحمر وشمال الصعيد. وستكون هناك فرص لسقوط الأمطار على السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحرى والسواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء.

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