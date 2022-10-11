أجواء خريفية.. الأرصاد تكشف حالة الطقس خلال الأيام القادمة

احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 11 أكتوبر 2022 01:29 مساءً - كشفت خريطة التنبؤات الجوية التى تصدرها الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن البلاد تشهد أجواء خريفية خلال هذه الأيام وحتى نهاية هذا الأسبوع، مع استمرار انخفاض الحرارة على كافة أنحاء الجمهورية .

وأشارت إلى أنه من المتوقع أن تصل درجات الحرارة الجمعة المقبلة، القاهرة والوجه البحرى العظمى 28 درجة الصغرى 21 درجة، والسواحل الشمالية العظمى 27 درجة الصغرى 20 درجة، وجنوب سيناء العظمى 30 درجة الصغرى 22 درجة، و شمال الصعيد العظمى 29 درجة الصغرى 17 درجة، و جنوب الصعيد العظمى 33 درجة الصغرى 21 درجة

و يشهد اليوم الثلاثاء، استمرار انخفاض فى درجات الحرارة ، ليسود طقس حار نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى و جنوب سيناء وجنوب الصعيد، مائل للحرارة على السواحل الشمالية ، لطيف ليلا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية وشمال الصعيد ، معتدل على جنوب سيناء وجنوب الصعيد ، ويكون مائل البرودة فى الساعات المتأخرة من الليل والصباح الباكر على شمال البلاد حتى شمال الصعيد .

وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية ، أن اليوم يشهد نشاط رياح ليلا على بعض المناطق مما يقلل الاحساس بارتفاع نسب الرطوبة، ويشهد وشبورة مائية صباحا على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء.

وبالنسبة لدرجات الحرارة، اليوم الثلاثاء : القاهرة العظمى 30 درجة والصغرى 21 درجة، والإسكندرية العظمى 28 والصغرى 20 درجة، ومطروح العظمى 27 درجة والصغرى 19 درجة، وسوهاج العظمى 32 درجة والصغرى 20 درجة، وقنا العظمى 33 درجة والصغرى 21 درجة، وأسوان العظمى 35 درجة والصغرى 22 درجة.