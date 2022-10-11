سفير اليابان يشيد بالتجربة المصرية الرائدة فى الإصلاح الصحى الشامل

جدة - نرمين السيد - التقى الدكتور أحمد السبكى، رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية، مساعد وزير الصحة والسكان، المشرف العام على مشروع التأمين الصحى الشامل، السفير أوكا هيروشى، سفير دولة اليابان لدى مصر، وممثلى عدد من الشركات اليابانية، لبحث سبل تعزيز التعاون فى مجال الرعاية الصحية، وتحقيق التنمية الصحية المستدامة للبلدين.





وناقش اللقاء، الخطط المستقبلية لتعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين فى مجال الرعاية الصحية، وتعزيز الشراكات مع وكالة التعاون الدولى اليابانية (جايكا)، واستمرار تبادل الخبرات لتحسين الخدمات الصحية والطبية، لتحقيق التعاون الأمثل فى الرعاية الصحية بين البلدين، وكذلك استمرار تحسين نظام الرعاية الصحية فى مصر، وتطبيق أنشطة الجودة، للوصول إلى تحقيق التغطية الصحية الشاملة التى تم إدراجها ضمن أهداف التنمية الشاملة المستدامة لرؤية مصر 2030.

كما ناقش اللقاء، سبل تعزيز التعاون فى مجال تنمية الموارد البشرية، والذى يعد من أهم جوانب تعزيز خدمات الرعاية الصحية وتقديم خدمات ورعاية صحية ذات جودة عالية، وإرساء الخبرات اليابانية بمستشفيات الهيئة العامة للرعاية الصحية، كما ناقش التعاون فى مجالات التكنولوجيا الصحية والتحول الرقمى للخدمات والذكاء الإصطناعى.

وأكد الدكتور أحمد السبكى، أهمية التعاون مع الجانب اليابانى لتبادل المعرفة والخبرات للدعم الفنى لمنظومة التأمين الصحى الشامل، ونقل النظم المحدثّة من الجانب اليابانى لتحسين جودة الرعاية الصحية المقدمة للمنتفعين داخل مستشفيات الهيئة العامة للرعاية الصحية، والذى يسهم فى توطين أحدث الخبرات الدولية، واستدامة جودة الخدمة، ويضمن توفير رعاية صحية متميزة وشاملة لكل المصريين.

ولفت الدكتور أحمد السبكى، إلى عمق العلاقات المصرية اليابانية، وتقديم الدعم المستمر، مما ساهم فى إنشاء العديد من المشروعات التنموية بمصر، ومنها تعزيز تطوير قطاع الرعاية الصحية، وتناقل الخبرات فى مجال التغطية الصحية الشاملة، والتكنولوجيا الصحية، وميكنة الخدمات، والتعاملات الإلكترونية، مشيرًا إلى حرص الهيئة على الاستفادة من شركاء النجاح الدوليين فى تعزيز تجربة التغطية الصحية الشاملة.

ومن جانبه، أشاد السفير أوكا هيروشى، بالتجربة المصرية الرائدة فى الإصلاح الصحى الشامل، والإنجاز الذى حققته هيئة الرعاية الصحية فى مجال التغطية الصحية الشاملة، كما أشاد بجودة ودقة التخطيط الصحى للتأمين الصحى الشامل، ومستوى التجهيزات الطبية وغير الطبية، وتطبيق أنشطة الجودة والحوكمة الإكلينيكية، واحترافية هيئة الرعاية الصحية فى تقديم الخدمات الطبية والعلاجية للمنتفعين وفقًا لأحدث البروتوكولات العلاجية وبمعايير عالمية.

وأكد السفير أوكا هيروشى، استمرار دعم بلاده لنجاحات مشروع التأمين الصحى الشامل فى مصر، باعتبارهم أحد شركاء التنمية الدوليين لدعم نجاح أى تجربة، وتابع: ما رأيناه على أرض الواقع من نجاحات لمنظومة الرعاية الصحية الجديدة فى مصر، يدفعنا لمزيد من الدعم والتعاون خاصة فى مجالات التكنولوجيا الصحية والذكاء الإصطناعى.

وأبدى الدكتور أحمد السبكى، اعتزازه بهذه الإشادة التى تعكس الإنجازات التى تقوم بها مصر فى مجال الرعاية الصحية الشاملة، مؤكدًا أن الهيئة لديها العديد من الخبرات فى بناء الأنظمة الصحية الحديثة وأنظمة تكامل الدوائر الصحية، والتى يمكن نقلها لأيًا من الدول الأخرى، وكذا تشجيع مناخ الاستثمار فى مجال الرعاية الصحية بمصر، وذلك فى ضوء حرص القيادة السياسية على تقديم كافة سبل الدعم الفنى والتعاون مع الدول الأخرى، كما أكد السبكى التعاون الناجح بين مصر واليابان، معربًا عن تطلعه لمزيد من التعاون خلال الفترات القادمة.