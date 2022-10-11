عاجل- السيدة انتصار السيسى تهنئ بيوم الفتاة: علينا جميعا دعمهن وتأهيلهن

جدة - نرمين السيد - وكتبت السيدة انتصار السيسى، عبر صفحتها الرسمية على موقع "فيس بوك": أعرب عن كامل تقديرى واعتزازى بالفتيات ودورهن الأساسى فى المجتمع، فهن يساهمن فى بناء الوطن، حاضره ومستقبله، وعلينا جميعًا أن نعمل دائماً لدعمهن وتأهيلهن ليكن ذخرًا للوطن.

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