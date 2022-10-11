هيئة الدواء المصرية: انتهاء ورشة عمل حول إعادة تنظيم قواعد وإجراءات إعادة...

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 11 أكتوبر 2022 12:29 مساءً - أعلنت هيئة الدواء المصرية ، انتهاء ورشة عمل حول قرار رئيس هيئة الدواء المصرية رقم (١٥٠) لسنة ٢٠٢٢ بشأن إعادة تنظيم قواعد وإجراءات إعادة تسجيل المستحضرات الطبية البشرية.

وتم خلال ورشة العمل، التعريف بقرار رئيس هيئة الدواء المصرية رقم (١٥٠) لسنة ٢٠٢٢ بشأن إعادة تنظيم قواعد وإجراءات إعادة تسجيل المستحضرات الطبية البشرية و شرح مستجدات إجراءات إعادة تسجيل المستحضرات البشرية وشرح تقييم ملف إعادة التسجيل المستحضرات الطبية البشرية بما يفيد تطوير وتسريع إجراءات إعادة التسجيل مع التأكيد على أمان وفاعلية وجودة المستحضرات الطبية البشرية.