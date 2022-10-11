الإسكان تعلن عن طرح أراضي مقابر في هذه المحافظة .. اجري اجحز قبل يوم 25 أكتوبر

انت الان تتابع خبر الإسكان تعلن عن طرح أراضي مقابر في هذه المحافظة .. اجري اجحز قبل يوم 25 أكتوبروالان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - أعلنت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية برئاسة الدكتور عاصم الجزار عن فتح باب الحجز على عدد من أرض مقابر مسلمين بنظام اللحد في نطاق مدينة سوهاج الجديدة.وأوضحت وزارة الإسكان، أن عدد قطع هذه الأراضي 300 قطعة، حيث بلغ مساحة القطعة الواحدة 40 متر مربع بنظام حق الانتفاع، مشيرة أنه على من يرغب من المواطنين في الحصول على واحدة التوجه إلي جهاز مدينة سوهاج الجديدة لشراء كراسة شروط والتي سوف تستمر حتي يوم 25 من شهر أكتوبر الجاري.

وحددت الوزارة عدد من الشروط التي يجب توافرها في الراغب في الحصول على قطعة أرض والتي تتمثل في :

1- مصري الجنسية.

2- شخصاً طبيعياً وليس شركة أو مؤسسة.

3- أن يكون من قاطني مدينة سوهاج الجديدة.