انت الان تتابع خبر عاجل ورسميا – وزير التعليم يعلن منع العقاب البدني نهائياً داخل المدارس : مفيش ضرب والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - أصدر الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني حزمة من القرارات خلال الساعات الماضية في كتاب دوري حمل رقم 36 والمتعلقة بمتابعة حسن سير العملية التعليمية التي انطلقت الأسبوع الماضي وبالتحديد يوم السبت الموافق الأول من شهر أكتوبر لعام 2022.وكان من بين القرارت التي أصدرها حجازي، القرار الخاص بمنع كافة أشكال العنف والعقاب البدني، والتنمر داخل كافة مدارس جمهورية مصر العربية انطلاق من العام الدارسي الجديد 2022، بالإضافة إلي منع وحظر استخدام أجهزة الهاتف المحمول للطلاب، والطالبات، كما يمنع على المعلمين استخدامه أثناء الحصص المدراسية.

وكشف وزير التربية والتعليم، أن الهدف الأساسي من وراء إصدار هذه القرارات هو تحقيق الانضباط والالتزام داخل المدارس.

وتأتي هذه القرارات بعد وفاه الطالبة بسملة أسامة علي محمد البالغة من العمر 9 سنوات بالعناية المركزة في مستشفى الطوارئ الجامعي بالمنصورة، وذلك بعد قيام مدرس بضربها بسبب بعض الأخطاء الإملائية الأسبوع الماضي.