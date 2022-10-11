انت الان تتابع خبر بالصور .. إصابة أكثر من 7 أشخاص في حادث مروع بـ”سوهاج” والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - أصيب 8 أشخاص بإصابات متفرقة في الجسم، إثر حادث انقلاب وقع صباح اليوم الثلاثاء، سيارة 2 كابينه الطريق الزراعى الشرقى سوهاج نجع حمادى قبل قليل أمام قرية الشيخ شاهين التابعة لقرية أولاد يحى بحرى، طريق” الأشراف- القنايات” بمحافظة الشرقيةمن جانبها قامت قوات الحماية المدنية التابعة لـ” سوهاج ” بالدفع بمجموعة من سيارات الإسعاف لنقل المصابين إلي للمستشفى الجامعى ومستشفى جرجا العام،, كما تم الدفع بسيارات مطافي لإخماد للنيران الناتجة عن هذا الحادث.

وأنتقل ضباط والقيادات الأمنية بالمحافظة، إلي مكان الواقعة بعدما تلقوا إخطار بذلك للوقوف علي أخر التطورات الناتجة عن الحادث والكشف عن ملابسات الحادث وذلك للاطمئنان على صحة وسلامة المواطنين وفتح الطريق أمام حركة مرور السيارات بالتنسيق مع مسؤولين في المركز عن طريق أوناش المرور.

وكشف التقرير الطبي إلي إصابة كلا من محمد عبد المنعم شمخ سنة بسحجات وكدمات متفرقه بالجسم اشتباه كسر بالزراع الأيسر عبد القادر فارس النسر سنة بسحجات وكدمات متفرقة بالجسم واشتباه كسر بالزراع الأيسر، ومحمود عبد العزيز سنة باشتباه كسر بالكتف الأيسر، وعلاء حشمت حسان 19 بحالة اختناق، ومحمد ثابت 19 بحالة اختناق، ولطفى أحمد حمدى 33 سنة بسحجات وكدمات متفرقة بالجسم، وحمد لطفى أحمد 18سنة بسحجات وكدمات متفرقة بالجسم، ومحمد محمود عطية الله 29 سنة بسحجات وكدمات.